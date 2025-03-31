Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области включила три объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН), расположенных на территории Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба УГООКН.

В перечень включены "Новый Элеватор" (ул. Князя Григория Засекина), "Дом П. И. Филатова" (ул. Чапаевская, 128-130, литера А1), "Жилой дом" (ул. Венцека, 12-14 / Алексея Толстого, 82, литера М).

Напомним, о том, что элеватор планируется включить в перечень выявленных ОКН, стало известно в начале марта. Таким образом, объект попадет под защиту государства. Планы по защите здания вынашивались не первый год, но в 2021 г. УГООКН отказалось включить его в перечень, сославшись на низкую архитектурную и градостроительную ценность. Приказ управления оспорило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), решив добиться включения объекта в список памятников архитектуры. Процесс стартовал в феврале 2022 года и затянулся на два с лишним года из-за проведения череды экспертиз. Причем в феврале 2023 г. собственник предпринял попытку сноса здания. Работы удалось остановить после вмешательства общественности и депутатов.

В результате в ноябре 2024 г. областной суд удовлетворил иск. В марте 2025 г. это решение поддержала апелляционная инстанция. ВООПИиК удалось доказать, что элеватор является подлинным объектом и, соответственно, обладает высокой архитектурной и градостроительной ценностью, поэтому включение его в перечень выявленных объектов культурного наследия региона целесообразно.