16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет лекция Олега Баулина о деревянном зодчестве Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре Реставрацию больницы общества Красного Креста оценили в 1,4 млрд рублей В Самаре выступит архитектурный блогер Анна Мартовицкая В Самаре ограничили застройку улицы Мичурина

Архитектура Культура

В Самаре пройдет лекция Олега Баулина о деревянном зодчестве

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 27 мая, в 19:00 в пространстве "ЦЕХ" центра труда и отдыха "Станкозавод" пройдет лекция самарского краеведа Олега Баулина "Деревянное зодчество Самарской области" (12+). Мероприятие организовано Самарским региональным отделением ВООПИиК и кофейней "Белая чашка". Вход свободный.

Фото: Армен АРУТЮНОВ

Гости увидят признанные достопримечательности и малоизвестные деревянные здания региона — городские мещанские особняки и загородные купеческие дачи, церкви и часовни, железнодорожные станции, мельницы и даже скворечники. Посетители смогут в деталях рассмотреть элементы домовой резьбы. Спикер также расскажет о потенциале деревянного зодчества как бренда Самарской области.

Олег Баулин — краевед, теоретик искусства, преподаватель высшей квалификационной категории Самарского областного училища культуры и искусств, методист отдела декоративно-прикладного творчества и ремесел Агентства социокультурных технологий, научный сотрудник Музея-галереи "Заварка", член Самарского регионального отделения ВООПИиК.

Лекция пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также лектория "Архитектурная среда" кофейни "Белая чашка".

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31