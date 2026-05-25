В Самаре пройдет лекция Олега Баулина о деревянном зодчестве

В среду, 27 мая, в 19:00 в пространстве "ЦЕХ" центра труда и отдыха "Станкозавод" пройдет лекция самарского краеведа Олега Баулина "Деревянное зодчество Самарской области" (12+). Мероприятие организовано Самарским региональным отделением ВООПИиК и кофейней "Белая чашка". Вход свободный.
Гости увидят признанные достопримечательности и малоизвестные деревянные здания региона — городские мещанские особняки и загородные купеческие дачи, церкви и часовни, железнодорожные станции, мельницы и даже скворечники. Посетители смогут в деталях рассмотреть элементы домовой резьбы. Спикер также расскажет о потенциале деревянного зодчества как бренда Самарской области.
Олег Баулин — краевед, теоретик искусства, преподаватель высшей квалификационной категории Самарского областного училища культуры и искусств, методист отдела декоративно-прикладного творчества и ремесел Агентства социокультурных технологий, научный сотрудник Музея-галереи "Заварка", член Самарского регионального отделения ВООПИиК.