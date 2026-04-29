В Самаре ограничили застройку улицы Мичурина

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) утвердила границы зон охраны комплекса военных казарм Линдовского городка на ул. Мичурина в Самаре. Это накладывает ограничения на застройку территории.

Комплекс включает в себя здания, расположенные по адресам: улица Мичурина, №№ 64, 74, 78 и 90. Они являются объектами культурного наследия (ОКН) регионального значения. Год постройки - 1915-1916 гг.

Фото: ГИООКН Самарской области

Утверждение зоны охраны потребовалось для сохранения ОКН в его историческом окружении. Ведь часть среды уже нарушена многоэтажными жилыми домами.

Сейчас плотность застройки в квартале оценивается как средняя. Высота исторических зданий - 1-3 этажа, новых - 3-19 этажей. Зоны ограничений дальнейшей застройки отображены на карте.

Красным обозначена охранная зона ОКН. В ее границах устанавливается особый режим использования земельных участков, запрещающий как реконструкцию существующих зданий, так и строительство новых. Исключения распространяются на принятие специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды ОКН. При этом отделка фасадов должна осуществляться только в соответствующих архитектурных и цветовых решениях.

Также запрещается размещение взрыво- и пожароопасных объектов, базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений и объектов, включая автостоянки, киоски, навесы, которые нарушают характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды. Благоустройство и строительство линейных объектов (дорог, инженерных сетей) допускается, если работы не оказывают негативного воздействия на ОКН или же необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения либо функционирования исторического здания.

Границы зоны регулирования застройки (ЗРЗ) обозначены на карте голубым и сиреневым цветами. Там разрешается строительство жилых и общественных зданий по стилистическим и цветовым решениям, увязанным с фасадами казарм, а также реконструкция существующих зданий. Однако есть ограничения по высоте и этажности:

для ЗРЗ участка 1 - 12 метров, 4 этажа;

участка 2 - 1,5 метра;

участка 3 - 45 метров, 15 этажей;

участка 4 - 18,5 метра, 6 этажей;

участка 5 - 15 метров, 5 этажей;

участка 6 - 12 метров, 4 этажа;

участка 7 - 15 метров, 5 этажей;

участка 8 - 12 метров, 4 этажа;

участка 9 - 15 метров, 5 этажей;

участка 10 - 15 метров, 5 этажей;

участка 11 - 25 метров, 8 этажей;

участка 12 - 18,5 метра, 6 этажей

участка 13 - 12 метров, 4 этажа;

участка 14 - 18,5 метра, 6 этажей

участка 15 - 12 метров, 4 этажа.

"Максимальный процент застройки участков 1-8, 11-15 составляет 80%, - говорится в приказе. - Исключением являются участки 9 и10, где максимальный процент застройки принимается по фактическому проценту застройки и составляет 90%".

Под запретом - использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на ОКН, строительство и реконструкция, нарушающие характеристики историко-градостроительной среды, размещение взрыво- и пожароопасных объектов, базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений и объектов.

