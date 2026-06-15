Тольятти примет масштабное событие по беспилотной авиации

С 18 по 20 июня в Самарской области на площадке технопарка "Жигулевская долина" пройдет ежегодный Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2026.

Форум соберет представителей Минпромторга России, федеральных и региональных органов власти, ветеранов СВО, в том числе участников президентской программы "Время героев", производителей и разработчиков БАС, научно‑образовательных центров и кадровых агентств.

Отметим, что Самарская область входит в первую десятку регионов по числу производителей беспилотных авиационных систем.

"Проведение такого масштабного мероприятия у нас — признание уровня компетенций региона в сфере беспилотной авиации и смежных технологий. Самарская область накопила серьезный практический опыт в производстве и применении беспилотных авиационных систем, и мы готовы делиться им с коллегами и совместно работать над эффективными решениями. Уверен, что на форуме участники сформулируют конкретные предложения, которые ускорят внедрение современных технологий и укрепят промышленный потенциал региона и страны", — отметил губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

Форум затронет ключевые темы кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем: разработка новых специальностей и программ переквалификации участников СВО, формирование системы подготовки специалистов и агропилотов. Участники обменяются успешными практиками, обсудят сценарии применения дронов в агропромышленном комплексе, в том числе экономику внедрения и правовое регулирование.

Важным событием форума станет подписание соглашения о реализации комплексной образовательной модели "Технологическая мастерская "Дрон-гараж".

В рамках программы состоится открытие Кубка НПЦ БАС "Самара" по гонкам дронов и выставка "Инновационные разработки и автономные технологии для сельского хозяйства", где самарские предприятия и гости соседних регионов представят разработки в сфере БАС.

Также в рамках форума состоится заседание дискуссионного клуба "Наследие XXI" в формате открытого круглого стола на тему "Технологическая культура". Участники обсудят, как сохранить связность общества и субъектность развития при внедрении передовых автономных роботизированных решений, избегая как слепого копирования, так и технологической изоляции.