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Экономика и бизнес

Тольятти примет масштабное событие по беспилотной авиации

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 по 20 июня в Самарской области на площадке технопарка "Жигулевская долина" пройдет ежегодный Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2026.

Форум соберет представителей Минпромторга России, федеральных и региональных органов власти, ветеранов СВО, в том числе участников президентской программы "Время героев", производителей и разработчиков БАС, научно‑образовательных центров и кадровых агентств.

Отметим, что Самарская область входит в первую десятку регионов по числу производителей беспилотных авиационных систем.

 "Проведение такого масштабного мероприятия у нас — признание уровня компетенций региона в сфере беспилотной авиации и смежных технологий. Самарская область накопила серьезный практический опыт в производстве и применении беспилотных авиационных систем, и мы готовы делиться им с коллегами и совместно работать над эффективными решениями. Уверен, что на форуме участники сформулируют конкретные предложения, которые ускорят внедрение современных технологий и укрепят промышленный потенциал региона и страны", — отметил губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

Форум затронет ключевые темы кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем: разработка новых специальностей и программ переквалификации участников СВО, формирование системы подготовки специалистов и агропилотов.  Участники обменяются успешными практиками, обсудят сценарии применения дронов в агропромышленном комплексе, в том числе экономику внедрения и правовое регулирование. 

Важным событием форума станет подписание соглашения о реализации комплексной образовательной модели "Технологическая мастерская "Дрон-гараж".

В рамках программы состоится открытие Кубка НПЦ БАС "Самара" по гонкам дронов и выставка "Инновационные разработки и автономные технологии для сельского хозяйства", где самарские предприятия и гости соседних регионов представят разработки  в сфере БАС.

Также в рамках форума состоится заседание дискуссионного клуба "Наследие XXI" в формате открытого круглого стола на тему "Технологическая культура". Участники обсудят, как сохранить связность общества и субъектность развития при внедрении передовых автономных роботизированных решений, избегая как слепого копирования, так и технологической изоляции.

Организаторы — правительство Самарской области, АНО "Университет 2035", Тольяттинский государственный университет.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

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