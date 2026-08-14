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Экономика и бизнес

"Самарский мукомольный завод" смог изменить ход судов за акваторию у элеватора

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Плавстанция", связанная с ООО "Самарский мукомольный завод", добилась пересмотра в свою пользу решения арбитража по делу о пользовании акваторией около грузового причала с башней для приема зерна на ул. Халиловской, 2.

Фото: предоставлено ООО "Дайв центр "Подводник Волга"

Напомним, "Плавстанция" выступает собственником башни для приема зерна. Башня была построена в 1959 г., а права на нее у компании возникли в 2010 году. "Плавстанция" аффилирована ООО "Самарский мукомольный завод" (собственник элеватора), ООО "Доверие" (оператор мукомольного производства) и ООО "Торговый дом Шихобалова". Компании связаны с именами бизнесменов Владимира Сытника и Василия Ермакова (последний получил срок вместе с сыном замминистра МВД Игоря Зубова за попытку подкупить сотрудника ФСБ).

В мае 2024 г. "Плавстанция" обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском к Нижне-Волжскому бассейновому водному управлению Росводресурсов и ООО "Дайв центр "Подводник-Волга". Компания требовала признать недействительным прошедший в декабре 2021 г. аукцион, по результатам которого "Подводник-Волга" получил право использования участка акватории площадью 3737 кв. м неподалеку от элеватора на ул. Халиловской. 

В августе последовал второй иск — уже с требованием запретить "Дайв центр "Подводник-Волга" стоянку судов и размещение иных объектов "на пути безопасного прохода" к грузовому причалу с башней для приема зерна.

"Подводник-Волга", в свою очередь, заявил, что "Плавстанция" незаконно установила около башни плавающие платформы, к которым причаливают суда.

Обосновывая свои требования, "Плавстанция" указывала, что деятельность связанных с ней предприятий, "осуществляется во исполнение задач в рамках государственных программ по продовольственной безопасности". Так, "Самарский мукомольный завод" находится в ведении минсельхоза Самарской области и его деятельность субсидируется государством. Завод вырабатывает до 9 тыс. тонн муки ежемесячно, а его стабильная доля в продажах внутри региона составляет около 40%-45% рынка (около 2 тыс. т муки в месяц). Также предприятия группы обеспечивают отгрузки зерна водным транспортом. Например, ООО "Торговый дом Шихобалова" за период с 2022 по 2024 г. были произведены отгрузки более 69 тыс. тонн пшеницы и ячменя. 

В начале 2025 г. первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Афанасьев перешел на должность замгендиректора ООО "ТД "Агропромэкспорт", связанного (как и Самарский мукомольный завод) с Владимиром Сытником.

"В 2025 году отгрузка пшеницы и ячменя на воду прекращена в связи с препятствием в использовании безопасного пути для судоходства ООО "Дайв центр "Подводник-Волга", — указывается в материалах дела. 

Суды первой и апелляционной инстанций по обоим делам отказывали в удовлетворении исков "Плавстанции". Однако в кассации — Арбитражном суде Поволжского округа — ситуация изменилась. В декабре 2025 г. были отменены решения по иску о запрете "Подводнику-Волга" занимать судовой ход к зерновой башне, а в апреле 2026 г. — по иску о признании незаконным аукциона на право пользования акваторией. Кассация в обоих делах указывала, что при предоставлении участка акватории дайв-центру были нарушены интересы "Плавстанции". Оба иска были переданы на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

В итоге 11 августа Арбитражный суд Самарской области вынес новое решение по иску об освобождении участка акватории, удовлетворив требования "Плавстанции". Суд обязал дайв-центр освободить пути безопасного подхода судов к башне. Пересмотр второго иска пока еще продолжается.

"Подводник-Волга" при этом в июле 2026 г. уже подал в арбитраж еще одно исковое заявление. Компания просит установить факт, имеющий юридическое значение. В частности, установить тип, габариты и характеристики максимального по размеру судна, которому разрешено безопасно подходить к причалу башни, а также установить размеры части акватории дайв-центра, которую затрагивает безопасный подход такого судна.

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