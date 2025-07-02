Стало известно, почему кассационный суд смягчил приговор сыну замминистра МВД Зубову

Шестой кассационный суд общей юрисдикции опубликовал текст решения, которым смягчено наказание для сына замминистра МВД Дениса Зубова, бизнесмена Василия Ермакова и президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова. Криминальное трио выйдет из-за решетки чуть раньше, чем предполагалось.

Напомним, Зубова, Ермакова и Карпова 11 февраля 2022 г. задержали в ТЦ "Вива Лэнд". Их обвинили в даче взятки сотруднику ФСБ. По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое. Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно.

Появлялась информация, что в ходе обысков по этому делу была обнаружена "черная бухгалтерия" с записями о возможной передаче взяток сотрудникам разных силовых структур.

Судебное следствие по делу проходило в закрытом режиме. Гособвинение поддерживал представитель Генпрокуратуры. По информации источников Волга Ньюс, в ходе прений он запросил приговорить всех обвиняемых к реальным срокам лишения свободы, а наибольший срок — 14 лет — запросил для Ермакова.

Интересно, что в биографии Карпова есть судимость за незаконное предпринимательство, полученная в 2016 году. Он вывозил нефть с месторождения под видом технической воды и сдавал ее на базу "ТНП". Материалы того дела собирались сотрудниками ФСБ. А Ермаков как руководитель "ТНП" представлял компанию в громком деле о взятках сотрудникам ФСБ. В 2018 г. три полковника-чекиста — Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин — получили крупные сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании. Ермаков также стал свидетелем по уголовному делу о передаче взятки другим сотрудникам УФСБ по Самарской области — Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову.

В итоге Ермаков был осужден по ч.5 статьи 291 УК РФ (дача взятки) к 8 годам со штрафом в 36 млн рублей и лишением права занимать определенные должности. В срок ему засчитали время содержания под стражей. Зубова по ч.4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) приговорили к 7 годам лишения свободы со штрафом в 18 млн рублей. Ему также должны зачесть уже отбытое содержание под стражей в период следствия. Карпов по ч.4 статьи 291.1 осужден к 7 годам лишения свободы без штрафа, время заключения тоже зачитывается.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 15 ноября 2024 года приговор изменен: признано каждому из осужденных смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, наличие благодарностей в связи с оказанной помощью; признано осужденному Ермакову В.А. смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ оказание помощи при проведении археологической экспедиции, экспертизы Самарским региональным общественным фондом содействия развитию культуры и нравственности "Всенародное достояние, — сообщает в решении Шестой кассационный суд общей юрисдикции. — Исключено из резолютивной части приговора указание о конфискации и обращении в собственность государства в силу п. "а" ч.1 ст. 104.1 УК РФ двух бумажных пакетов серого цвета с надписью "Макрос деловые подарки", картонного футляра темного цвета с шариковой ручкой черного цвета фирмы "Montegrappa" (Италия) и паспортом к ручке "Montegrappa" модель: Fort-L-N-RB, картонной коробки черного цвета "HUGO BOSS" с органайзером в кожаном коричневом переплете, картонной коробки красного цвета с надписью "Подарочные-книги.РФ" с книгой в кожаном коричневом переплете на 781 листе с золотым тиснением "Спецслужбы России за 1000 лет"; двух картонных коробок черного цвета "DEAU BLACK cognac" с двумя коньяками этой же марки, картонного футляра белого цвета с шариковой ручкой черного цвета фирмы "Mont Blank" и паспортом к ручке "Mont Blank", картонной коробки черного цвета " HUGO BOSS" с органайзером в кожаном темно-синем переплете, картонной коробки красного цвета "Подарочные-книги.РФ" с книгой в кожаном коричневом переплете на 637 листах с золотым тиснением "Спецслужбы Мира за 500 лет", хранящихся при уголовном деле".

Также из текста исключены некоторые детали, но в основной части приговор оставлен апелляционной инстанцией без изменения.

В кассации приговор обжаловали адвокаты Одегов, Исмаилов, Араев, Роммер, Вербицкая. Из жалоб адвокатов стало известно, что на нефтебазе проходила налоговая проверка, которая вскрыла нарушения.

"Суд апелляционной инстанции указывает в числе доказательств показания свидетеля, являющейся главным налоговым инспектором МРИ ФНС № 20 по Самарской области, вместе с тем, её показания в части принятого по материалу решения, и зависимости осужденных от принятого решения, не проверялись. Судом апелляционной инстанции ненадлежащим образом оценен довод о заблаговременном прибытии понятых в ТРЦ", — указывает также один из адвокатов.

Также из официальной публикации кассационного суда стало известно, что в "разработке" троицы участвовал упомянутый выше Гудков. Представитель Генпрокуратуры просил в кассационном суде оставить жалобы без удовлетворения. В итоге Шестой кассационный суд приговор решил изменить.

"С применением ст. 64 УК РФ смягчить назначенное Ермакову В.А. наказание до 7 лет лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть в размере 36 000 000 руб.; смягчить назначенное Зубову Д. И. наказание до 6 лет лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки, то есть в размере 18 000 000 руб.; смягчить назначенное Карпову И.А. наказание до 6 лет лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — указано в опубликованном решении.

Текст определения кассационного суда заканчивается фразой, что приговор еще может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ.

