22 года на троих: в Самаре вынесли приговор по делу сына замминистра МВД

В понедельник, 6 мая, судья Кировского района Самары Мария Елфимова огласила приговор по уголовному делу сына замминистра МВД Игоря Зубова, Дениса, а также президента минифутбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова и бывшего директора ООО "МО ТНП" Василия Ермакова.

Как передает корреспондент "Волга Ньюс" из зала суда, Ермакова приговорили к 8 годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова - к 7 годам со штрафом в 18 млн, Карпова - к 7 годам без штрафа. Отбывать наказание им всем предстоит в колонии строгого режима.

Напомним, Зубова, Ермакова и Карпова задержали в самарском ТЦ "Вива Лэнд" 11 февраля 2022 года. Их обвинили в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ. По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое. Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно.

Появлялась информация, что в ходе обысков по этому делу была обнаружена "черная бухгалтерия" с записями о возможной передаче взяток сотрудникам разных силовых структур.

Судебное следствие по делу проходило в закрытом режиме. Гособвинение поддерживал представитель Генпрокуратуры. По информации источников Волга Ньюс, в ходе прений он запросил приговорить всех обвиняемых к реальным срокам лишения свободы, а наибольший срок - 14 лет - запросил для Ермакова.

В конце апреля суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Огласить его сначала планировали 27 апреля, затем 2 мая.

Отметим, что Карпов и Ермаков ранее уже были фигурантами других криминальных эпизодов. Так, в биографии Карпова есть судимость за незаконное предпринимательство, полученная в 2016 году. Он вывозил нефть с месторождения под видом технической воды и сдавал ее на базу "ТНП". Материалы того дела собирались сотрудниками ФСБ.

А Ермаков, как руководитель "ТНП", представлял компанию в громком деле о взятках сотрудникам ФСБ. В 2018 г. три полковника-чекиста - Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин получили крупные сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.

Сейчас Ермаков также проходит свидетелем по уголовному делу о передаче взятки другим сотрудникам УФСБ по Самарской области - Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову.

Примечательно, что несмотря на многолетние уголовные разбирательства вокруг "ТНП", нефтебаза продолжает работать и даже расширяется. При этом опасное и, судя по всему, не совсем легальное производство (иначе для чего нужна "крыша") находится в непосредственной близости от жилых домов. Местные жители регулярно жалуются на запах сероводорода, однако серьезных мер по этому поводу не предпринимается.