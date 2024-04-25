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Суды Происшествия

Суд по делу сына замминистра МВД Игоря Зубова удалился на приговор

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Кировского района Самары Мария Елфимова удалилась на приговор по уголовному делу сына замминистра МВД Игоря Зубова, Дениса, а также президента минифутбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова и бывшего директора ООО "МО ТНП" Василия Ермакова.

Фото: © РИА Новости / Биятов Евгений

Напомним, троицу задержали в ТЦ "Вива Лэнд" (Кировский район Самары) 11 февраля 2022 года. По версии следствия, Зубов передал портфель с 18 млн руб. сотруднику УФСБ в кафе "Винтаж" за лифтом на третьем этаже ТЦ. Карпов и Ермаков также при том присутствовали и активно участвовали в обсуждении.

Как рассказывали журналисту Волга Ньюс в торговом центре, силовики заранее знали о том, что будет встреча, и закрепили на стене у светильника видеокамеру. Троица пила кофе с сотрудником ФСБ, который участвовал в оперативном эксперименте, когда вбежали оперативники в масках. Выход из "закрытой зоны" блокировали. Зубова в наручниках поставили к стенке, а деньги высыпали на стол для пересчета. 

Ранее сообщалось, что Карпов в 2016 г. именно по материалам УФСБ был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). Ермаков фигурировал в уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ. За получение взяток именно от той же нефтебазы были задержаны, а впоследствии осуждены сотрудники самарского УФСБ Сергей Гудованый и Павел Чермашенцев. Причем Гудованый был приговорен аж к 20 годам лишения свободы. 

"ТНП" находится в с. Богатое. Ей принадлежат права на Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе. При этом нефтебаза располагается в непосредственной близости от жилых домов. Сельчане уже не раз жаловались в надзорные органы на запах сероводорода.

Сейчас Ермаков также проходит свидетелем по уголовному делу о передаче взятки другим сотрудникам УФСБ по Самарской области - Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову. В даче им одной из вмененных следствием взяток обвинили экс-работника МВД Михаила Вовченко.

Как пояснили журналисту Волга Ньюс в суде Кировского района Самары, оглашение приговора по делу Зубова-Ермакова-Карпова намечено на 27 апреля. Планируется, что на оглашение пустят журналистов.

Сами заседания, как и прения сторон, проходили в закрытом режиме. В суде не смогли пояснить, какое наказание запросили для фигурантов дела. Но, по информации источников Волга Ньюс, гособвинение требует приговорить всех к реальным срокам лишения свободы, "соответствующим особо тяжким составам преступления". Наибольший срок - 14 лет - прокуратура запросила для Ермакова.

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