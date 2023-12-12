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Суды Происшествия

Экс-глава нефтебазы "ТНП" подтвердил показания по делу о взятке сотрудникам ФСБ

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районном суде продолжается судебное следствие по обвинению Михаила Вовченко  в передаче взятки сотрудникам регионального УФСБ Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову. На последнем заседании в пятницу, 8 декабря, наконец-то допросили по видеоконференц-связи свидетеля Василия Ермакова, экс-руководителя нефтебазы "ТНП", расположенной в с. Богатое.

Ермаков, как и Вовченко, находится в СИЗО, но по другому уголовному делу. Его задержали с сыном замминистра МВД РФ Денисом Зубовым, когда они, по версии следствия, пытались подкупить сотрудников ФСБ для "крышевания" нефтебазы.

На четыре предыдущих заседания Ермаков не явился — вроде как был болен. На этот раз на экране монитора он выглядел вполне здоровым и на вопросы государственного обвинителя отвечал бойко.

Первое, что выяснилось в суде — Ермаков сидящего за решеткой фигуранта якобы не узнал. Дескать тот Вовченко, про которого он говорил на предварительном следствии — это другой человек. Будто бы он представился как Вовченко, но паспорт не предъявлял. А этого, что сидит на скамье подсудимых, он, Ермаков, видит в первый раз.

Видимо, воспользовавшись тем, что в  ходе расследования между мужчинами не проводили очные ставки, свидетель решил таким оригинальным способом обнулить свои показания.

В данной ситуации гособвинитель просил огласить показания Ермакова, данные на предварительном следствии. В них свидетель говорил, что бывшего гаишника Вовченко он знает лет десять, тот владел бензовозами и переправлял ворованную нефть. Но работал несамостоятельно: над ним был кто-то главнее.

Допрос Ермакова завершился тем, что он полностью признал свои показания, данные на предварительном следствии, в частности:

"Когда Вовченко занимал должности в отделах милиции Самарской области, он имел дополнительный заработок от покровительства хищения и перевозки похищенной нефти. Он работал на территории подконтрольной Вовченко, как должностному лицу ОВД по МП "Богатое" Самарской области, поэтому так хорошо осведомлён о его противоправной деятельности. Последний лично к нему неоднократно обращался с целью реализации нефти сомнительного происхождения, явно с липовыми документами, якобы, легализующими происхождение этой нефти. Ему также известно, что Вовченко лично знаком с Горбуновым".

Горбунов и Гудков сейчас ожидают начала суда по своему уголовному делу в 2-м Западном окружном военном суде.

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