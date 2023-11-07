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Суды Происшествия

Обвиненных во взятках самарских экс-чекистов будут судить в Москве

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 ноября, суд рассмотрел ходатайство по делу теперь уже бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова и Ивана Гудкова. Ранее была интрига с местом рассмотрения громкого уголовного дела.

Напомним, согласно версии следствия, Горбунов не менее четырех раз и иногда совместно с Гудковым получал взятки на суммы от 500 тыс. до 3 млн рублей. Все это происходило с мая 2020 г. до 2022 года. В период разбирательства военные следователи требовали ареста Горбунова, считая, что он может надавить на свидетелей. В материалах следствия даже есть информация о том, что Горбунов, уже будучи под стражей, имел свидание более двух часов без разрешения следователя "с действующим должностным лицом УФСБ России по Самарской области, что смог реализовать, воспользовавшись своими связями, приобретенными им на службе в данном управлении".

Уголовное дело Горбунова и Гудкова недавно поступило в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Но, по сведениям источников, обвиняемые могли попытаться перенести судебный процесс в Самару, где у них много знакомых.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в Центральном окружном военном суде, где 7 ноября прошло заседание в режиме видеоконференцсвязи, служители Фемиды согласились с Генпрокуратурой и решили назначить рассмотрение дела в Москве. Материалы следствия теперь должны разбирать во 2-м Западном окружном военном суде.

Интересно, что сейчас в судах также рассматривают уголовные дела в отношении тех, кто, предположительно, мог давать взятки бывшим чекистам за покровительство. Так, на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Госавтоинспекции Михаил Вовченко. Последний, по данным правоохранителей, может быть причастен к хищениям нефти через врезки в трубопроводы. Замешан в этой истории может быть и другой бывший полицейский — Исабек Рамазанов. Предполагается, что Вовченко обратился к Рамазанову и попросил "посодействовать" за 1 млн рублей. Рамазанова самого сейчас судят за угрозы и уже отправили в колонию за крупное мошенничество с "крышеванием". 

По сведениям некоторых источников, заявителем по делу Горбунова мог быть нефтетрейдер Максим Жданов. Последний уже выслушал приговор за мошенничество при поставках нефтепродуктов.

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