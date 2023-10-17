Экс-подполковник ФСБ Горбунов не признает получения взяток от "нефтеврезчика"

В понедельник, 16 октября, в Самарском районном суде представитель военной прокуратуры продолжил предъявлять доказательства обвинения бывшему сотруднику Госавтоинспекции Михаилу Вовченко, который якобы передавал взятки офицерам ФСБ за покровительство.

Вовченко, по данным правоохранителей, может быть причастен к хищениям нефти через врезки в трубопроводы.

Посредством видеоконференцсвязи на заседании был допрошен экс-подполковник регионального УФСБ Михаил Горбунов, который находится под следствием и содержится в СИЗО.

Горбунов заявил, что видит Вовченко впервые и никаких денег от него никогда не получал.

По ходатайству гособвинителя была оглашена стенограмма очной ставки между Горбуновым и бывшим капитаном областного УФСБ Иваном Гудковым, где последний сообщал, что несколько раз приносил Горбунову конверты вроде как с деньгами, которые никогда не пересчитывал. Якобы эти взятки поступали от Вовченко через другого сотрудника ГАИ Исабека Рамазанова.

По словам же Горбунова, ему известно, будто Гудков впоследствии отказался от этих показаний, заявив, что его вынудили оклеветать коллегу, с которым он долгое время работал в одном кабинете.

В связи с этими противоречиями федеральный судья Дмитрий Дерунов согласился повторно допросить Ивана Гудкова. На одном из прошлых заседаний суда Гудков признал, что знаком с подсудимым, но отрицал, что получал от него взятки.

По данным источников Волга Ньюс, фамилия Гудкова фигурировала в ряде громких дел - в частности истории с хищением 68,5 биткойна (более 200 млн руб. на момент преступления). Изначально он избрал тактику сотрудничества со следствием, дав показания на коллег и нечистых на руку "бизнесменов". По досудебному соглашению он мог избежать ответственности по части эпизодов. Однако выйдя из московского СИЗО и оказавшись в Самаре, он изменил позицию, заявив, что якобы давал показания под давлением и угрозами его родственникам. Теперь ему вменяется три эпизода посредничества во взяточничестве и один эпизод с получением взятки.