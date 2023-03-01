В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера

Военные следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника УФСБ по Самарской области Дмитрия Демина. Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой.

Напомним, более года назад у сотрудников ФСБ появились данные о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный компьютерный вирус. К Мочалову явились для оперативно-розыскных мероприятий. Позже выяснилось, что Мочалов действительно распространял вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был "закамуфлирован" под программу "майнер" для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.

В свою очередь, Мочалов написал заявление на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу. По словам Мочалова, у него украли криптовалюту. По заявлению началась проверка. В итоге под следствие подпали два теперь уже бывших правоохранителя по фамилиям Демин и Арсланов. Арсланов признал вину в хищении пяти биткоинов. За мошенничество Арсланова приговорили к трем годам колонии-поселения без штрафа с лишением воинского звания старшего лейтенанта. Недавно апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Теперь до суда дошло и дело Демина. Ему вменяют один эпизод хищения биткоинов. Но предполагаемое преступление квалифицировали по нескольким статьям УК РФ: мошенничество, неправомерный доступ к компьютерной информации и превышение должностных полномочий. Предполагается, что Демин мог похитить больше биткоинов, а их стоимость исчисляется миллионами. Впрочем, по имеющейся версии, биткоины он вернул назад. Уголовное дело должен рассмотреть Самарский военный гарнизонный суд.