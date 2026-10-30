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Суды Происшествия

Екатерина Тархова не стала отвечать на вопрос о страданиях деда и бабушки перед смертью

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувший четверг, 29 октября, в областном суде состоялось третье заседание, на котором подсудимая Екатерина Тархова давала показания по поводу обвинения в убийстве своих деда и бабушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.

Фото: Вета Мурзина

Отвечая на вопросы сторон, Тархова продолжала в том же духе, что и на предыдущих заседаниях: "не помню, не знаю, все было как в тумане". Также она путалась в денежных суммах, якобы переданных ею предполагаемому организатору преступления Светлане (Натэлле) Метревели. Сначала это было 30 млн руб., затем 50, а на последнем заседании уже 70. Якобы это были  "семейные" средства. Однако как эти миллионы попали к ней, Тархова не отвечала.

Удивительным было, что подсудимая впервые за весь процесс, сослалась на статью 51-ую Конституции, дающую право гражданину не свидетельствовать против самого себя. Так она отреагировала на вопрос прокурора: "Страдали ли бабушка и дедушка перед смертью?". Уход от ответа на этот вопрос сделал  очевидным, что жертвы страдали, но Тархова перекладывает ответственность за всю жестокость содеянного на своих якобы сообщников.

Из вопроса государственного обвинителя стало известно, что именно подсудимая выносила останки убитых: видеокамера зафиксировала ее с четырьмя чемоданами и большой дорожной сумкой. В то время как Димитр Метревели всегда был с пустыми руками. Но она, тем не менее настаивала на его участии в дальнейшем уничтожении останков с помощью мясорубки. Однако никаких следов мясорубки и ее приобретения найдено не было. Также не установлен тот таксист, который якобы перевозил эти чемоданы на съемную квартиру Екатерины Тарховой. Тут только остается предположить, что останки были вывезены на бабушкиной машине за город.

В ходе поисков тел Тархова пыталась ввести правоохранителей в заблуждение: дескать, головы погибших могли быть закопаны на даче Таисы Киселевой (матери Светланы Метревели). Однако никаких следов захоронения не было обнаружено. 

Подсудимая с завидной настойчивостью рассказывала, как она боясь членов семейства Метревели, и поэтому беспрекословно выполняла команды Светланы. Причина ее страха - якобы их многолетняя преступная деятельность. Она продолжала обвинять Киселеву в расчленении тела застреленного мужа, хотя на проходящем процессе был зачитан приговор по тому делу и ни о каком расчленении в нем речи не шло.

Интересный вопрос задал один из представителей потерпевшей: "А может быть вы свой внутренний голос принимали за голос Светланы Метревели?".

Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, а позже она признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Димитра Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой - Таисия Киселева.

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