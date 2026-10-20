Селянина из Ставропольского района приговорили к исправительным работам за хранение мешка конопли

Правоохранители Ставропольского района задержали безработного, ранее не судимого селянина, когда тот был пьяным и шел по проселочной дороге с мешком только что сорванной конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина пояснил, что собрал дикорастущее растение для себя. Эту версию подтвердили и его родственники, рассказавшие, что он уже несколько лет страдает зависимостью и ранее привлекался к административной ответственности за потребление.
На подозреваемого возбудили уголовное дело и направили в суд.
Ставропольский районный суд Самарской области приговорил его к обязательным работам на срок 200 часов. Кроме того, мужчина обязан пройти курс лечения от наркомании.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...