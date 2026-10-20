Селянина из Ставропольского района приговорили к исправительным работам за хранение мешка конопли

Правоохранители Ставропольского района задержали безработного, ранее не судимого селянина, когда тот был пьяным и шел по проселочной дороге с мешком только что сорванной конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина пояснил, что собрал дикорастущее растение для себя. Эту версию подтвердили и его родственники, рассказавшие, что он уже несколько лет страдает зависимостью и ранее привлекался к административной ответственности за потребление.

На подозреваемого возбудили уголовное дело и направили в суд.

Ставропольский районный суд Самарской области приговорил его к обязательным работам на срок 200 часов. Кроме того, мужчина обязан пройти курс лечения от наркомании.