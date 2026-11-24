В Самаре суд вынес приговор 31-летней местной жительнице, которую обвиняли в приобретении, хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2025 г. она на пр. Юных Пионеров передала сумку с наркотиками ни о чем не подозревавшей знакомой, работавшей водителем-курьером. В тот же день запрещенное вещество нашли и изъяли у получателя на ул. А. Матросова.

Кроме того, в феврале 2026 г. самарчанка забрала из тайника еще наркотик и хранила при себе, но попалась правоохранителям.

Суд приговорил ее к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.