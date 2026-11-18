В Самаре вынесли приговор местной жительнице, которую уличили в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2015 г. самарчанка без оснований оформила документы об инвалидности и начала получать пенсию. Таким образом до сентября 2026 г. она незаконно получила выплаты на сумму более 1,2 млн рублей.

Суд назначил женщине штраф 350 тыс. рублей. Также ей пришлось полностью возместить ущерб.