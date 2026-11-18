Министерство промышленности и торговли Самарской области рассказало о работе по пресечению нелегального оборота спиртосодержащей продукции.
По данным ведомства, с начала 2026 г. их специалисты изъяли из продажи более 4100 л контрафактного алкоголя. Так, 12 ноября специалисты минпромторга проверили индивидуального предпринимателя в магазине "Маячок" на ул. Партизансой, 146а. В торговой точке они нашли незаконный товар и изъяли 1067 л алкоголя.
В отношении предпринимателя возбудили административные производства по статьям 14.19 КоАП РФ ("Оборот продукции без фиксации в ЕГАИС"), ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ ("Оборот алкогольной продукции без обязательной маркировки"), ст. 15.12.1 КоАП РФ ("Непредставление сведений в систему "Честный ЗНАК"), ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ ("Оборот алкоголя без надлежащих сопроводительных документов") и ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ ("Нарушение правил розничной продажи и неприменение контрольно-кассовой техники").
"Борьба с нелегальным оборотом алкоголя - это, прежде всего, вопрос безопасности наших граждан и задача, которую контролирует лично глава региона Вячеслав Федорищев. Торговля спиртным без лицензии, маркировки и фиксации в ЕГАИС не просто нарушает закон - она создает прямую угрозу здоровью людей, так как такая продукция не проходит никакого контроля качества. Мы не допустим "серых" схем в самарской торговле. Каждый предприниматель должен понимать: работа вне правового поля влечет не только серьезные штрафы, но и конфискацию всей нелегальной продукции. Призываю бизнес вести деятельность честно, а покупателей - ответственно подходить к выбору товаров", - говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru