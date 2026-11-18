Министерство промышленности и торговли Самарской области рассказало о работе по пресечению нелегального оборота спиртосодержащей продукции.

По данным ведомства, с начала 2026 г. их специалисты изъяли из продажи более 4100 л контрафактного алкоголя. Так, 12 ноября специалисты минпромторга проверили индивидуального предпринимателя в магазине "Маячок" на ул. Партизансой, 146а. В торговой точке они нашли незаконный товар и изъяли 1067 л алкоголя.

В отношении предпринимателя возбудили административные производства по статьям 14.19 КоАП РФ ("Оборот продукции без фиксации в ЕГАИС"), ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ ("Оборот алкогольной продукции без обязательной маркировки"), ст. 15.12.1 КоАП РФ ("Непредставление сведений в систему "Честный ЗНАК"), ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ ("Оборот алкоголя без надлежащих сопроводительных документов") и ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ ("Нарушение правил розничной продажи и неприменение контрольно-кассовой техники").

"Борьба с нелегальным оборотом алкоголя - это, прежде всего, вопрос безопасности наших граждан и задача, которую контролирует лично глава региона Вячеслав Федорищев. Торговля спиртным без лицензии, маркировки и фиксации в ЕГАИС не просто нарушает закон - она создает прямую угрозу здоровью людей, так как такая продукция не проходит никакого контроля качества. Мы не допустим "серых" схем в самарской торговле. Каждый предприниматель должен понимать: работа вне правового поля влечет не только серьезные штрафы, но и конфискацию всей нелегальной продукции. Призываю бизнес вести деятельность честно, а покупателей - ответственно подходить к выбору товаров", - говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.