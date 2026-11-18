Жителям Самарской области советуют обращаться к финансовому уполномоченному для решения споров со страховщиками.

Обращаться следует, если вы не согласны с размером или с отказом в выплате страхового возмещения, а также если считаете, что страховщик нарушил срок выплаты возмещения или не согласны с качеством выполненного ремонта поврежденного имущества, например, автомобиля по договорам ОСАГО, ДСАГО, КАСКО. Финансовый уполномоченный бесплатно в досудебном порядке рассматривает споры между финансовыми организациями и их клиентами - физическими лицами.

Если спор со страховой организацией относится к компетенции финансового уполномоченного, то за защитой своих прав вы должны обратиться к нему до обращения в суд. Этот порядок установлен ФЗ №123-ФЗ от 04.06.2018 "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и является обязательным для потребителей финансовых услуг. Финансовая организация обязана исполнить решение финансового уполномоченного в указанный в нем срок.

В первом полугодии 2026 г. жители Самарской области направили в Службу финансового уполномоченного 2358 обращений для разрешения имущественных (денежных) споров с финансовыми организациями. Подавляющее количество обращений подали в отношении страховых компаний - 1897, их доля составила более 80%. Потребители финансовых услуг также направляли обращения в отношении банков - 290, микрофинансовых организаций - 165, НПФ - четыре и кредитных потребительских кооперативов - один.

При помощи финансового уполномоченного можно решить имущественный (денежный) спор со страховой компанией, банком, микрофинансовой организацией, негосударственным пенсионным фондом, кредитным потребительским кооперативом.

Направить обращение финансовому уполномоченному можно через личный кабинет на сайте finombudsman.ru или через МФЦ Самарской области.

Ознакомиться с подробной информацией о разрешении споров со страховыми организациями можно на сайте finombudsman.ru в разделе "База знаний" по ссылке.