Жителям Самарской области советуют обращаться к финансовому уполномоченному для решения споров со страховщиками.
Обращаться следует, если вы не согласны с размером или с отказом в выплате страхового возмещения, а также если считаете, что страховщик нарушил срок выплаты возмещения или не согласны с качеством выполненного ремонта поврежденного имущества, например, автомобиля по договорам ОСАГО, ДСАГО, КАСКО. Финансовый уполномоченный бесплатно в досудебном порядке рассматривает споры между финансовыми организациями и их клиентами - физическими лицами.
Если спор со страховой организацией относится к компетенции финансового уполномоченного, то за защитой своих прав вы должны обратиться к нему до обращения в суд. Этот порядок установлен ФЗ №123-ФЗ от 04.06.2018 "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и является обязательным для потребителей финансовых услуг. Финансовая организация обязана исполнить решение финансового уполномоченного в указанный в нем срок.
В первом полугодии 2026 г. жители Самарской области направили в Службу финансового уполномоченного 2358 обращений для разрешения имущественных (денежных) споров с финансовыми организациями. Подавляющее количество обращений подали в отношении страховых компаний - 1897, их доля составила более 80%. Потребители финансовых услуг также направляли обращения в отношении банков - 290, микрофинансовых организаций - 165, НПФ - четыре и кредитных потребительских кооперативов - один.
При помощи финансового уполномоченного можно решить имущественный (денежный) спор со страховой компанией, банком, микрофинансовой организацией, негосударственным пенсионным фондом, кредитным потребительским кооперативом.
Направить обращение финансовому уполномоченному можно через личный кабинет на сайте finombudsman.ru или через МФЦ Самарской области.
Ознакомиться с подробной информацией о разрешении споров со страховыми организациями можно на сайте finombudsman.ru в разделе "База знаний" по ссылке.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!