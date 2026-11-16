Дмитрий Суслаков, НПО "АэроВолга": "Нам удалось создать самолет, на голову превосходящий конкурентов на мировом рынке"

В условиях активного развития региональной авиации и масштабной программы импортозамещения вопросы создания конкурентоспособной отечественной авиатехники выходят на первый план. Как российским инженерам удается не только создавать самолеты, превосходящие мировые аналоги, но и сертифицировать их для эксплуатации в разных странах? Об этом корреспондент "Волга Ньюс" беседует с Дмитрием Суслаковым — выпускником КуАИ, руководителем конструкторского бюро НПО "АэроВолга" и главным конструктором проектов LA-8 и Borey.
— Дмитрий Юрьевич, расскажите, проекты каких самолетов Вы сейчас ведете в своем КБ?
— Основная наша продукция на сегодня — это самолеты-амфибии. Сейчас в линейке две базовые модели — это восьмиместный LA-8 и двухместный Borey. Все самолеты проектируются в соответствии с современными нормами летной годности и соответствуют сертификационным требованиям, каждая базовая модель имеет несколько модификаций.
— Над перспективными моделями Вы работаете?
— Да, в разработке, в разных стадиях, несколько проектов: четырехместный самолет, ориентированный на частных владельцев, а также коммерческие машины на девять и на девятнадцать пассажиров.
— Как Вы пришли к идее производить двухместный самолет Borey и с какими вызовами Вам пришлось столкнуться?
— Решение о начале проектирования и запуска в производство самолета-амфибии Borey принял руководитель нашего предприятия "АэроВолга". Что самое главное в проекте — это правильно сформулированная задача и условия. Руководитель предприятия чётко сформулировал задачи, которые должен был решать наш новый самолёт, и правовые рамки эксплуатации как в России, так и за рубежом. Перед нами встала амбициозная цель — спроектировать и сертифицировать лучший в мире самолёт в своём классе.
Под решение этой задачи был собран творческий коллектив лучших специалистов, в частности, за общие виды самолёта и гидродинамику отвечал Борис Валентинович Чернов, имеющий большой опыт производства подобных самолётов, но в классе "экспериментал", в нескольких компаниях.
Однако главным вызовом было соответствие разрабатываемого самолёта нормам лётной годности и мировой практике эксплуатации. Именно здесь мы стали, без преувеличения, в России первопроходцами.
За два года нам удалось провести полный цикл исследовательских работ, разработать комплект документации для производства и сертификации, обеспечить самолёт полноценной эксплуатационной документацией и выстроить систему поддержания лётной годности. Ещё два года ушло на сертификацию самолёта как типа в Канаде и Германии, для чего нам пришлось выполнить полный цикл нагрузочных испытаний самолёта, вплоть до разрушения, и полный цикл лётных испытаний.
Четыре года от начала разработки до сертификата типа — это достаточно быстро; обычно этот процесс требует до семи лет. Зато теперь самолёты Borey производства нашей компании эксплуатируются с сертификатом типа в Германии, Канаде, Малайзии, Камбодже и других странах Юго-Восточной Азии.
— Как Вы видите развитие легкой авиации в России?
— У нас большая территория, где нет дорог, но много воды. Это и Север, и Сибирь, и Дальний Восток. Даже в Европейской части наши самолеты-амфибии востребованы. Считаю, что за самолетами-амфибиями в перспективе хороший рынок и в России, и за рубежом. Благо, что нам в России впервые удалось создать самолет, на голову превосходящий конкурентов на мировом рынке и, в то же время идеально вписанный в законодательство стран-эксплуатантов.
— Как у Вас идёт процесс внедрения отечественных компонентов при производстве самолетов взамен импортных?
— По программе Borey мы практически уже заканчиваем 99% импортозамещения этапом внедрения отечественных двигателей. По нашему плану на 2027 год мы должны провести интеграцию и испытания на Borey новых, не имеющих еще опыта эксплуатации на самолетах двигателей от двух наших отечественных производителей. Я очень надеюсь на успех.
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