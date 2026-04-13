Ракета-носитель "Союз-5" прибыла на космодром Байконур

Ракета-носитель производства самарского РКЦ "Прогресс" "Союз-5" прибыла на космодром Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску.

"Союз-5" - ракета среднего класса, предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков.

Первый пуск "Союза-5" запланирован до конца 2025 года.