Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Двигатели самарского производства помогут доставить грузы к МКС

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская ракета-носитель "Союз-2.1а" готовится к старту с космодрома Байконур. Очередной запуск запланирован на 11 сентября 2025 года в 18.54 (по московскому времени). Ракета-носитель самарского производства выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-32" с топливом, питанием и различным оборудованием для МКС.

Фото: Роскосмос

"Сегодня утро на космодроме началось с вывоза ракеты — после установки ее в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты Роскосмоса продолжили подготовку к пуску", — сообщили на официальной странице Госкорпорации "Роскосмос".

Кроме воды, продуктов и оборудования для экспериментов в грузовик положили скафандр для внекорабельной деятельности "Орлан-МКС" № 7.

"Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики", — об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития двигателестроения, которое накануне состоялось в Самаре. В совещании приняли участие представители правительства РФ, госкорпораций и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Президент посетил самарское предприятие "ОДК-Кузнецов", одно из ведущих предприятий авиационного, космического и наземного двигателестроения, которое входит в холдинг ОДК госкорпорации "Ростех". Он отметил высокую значимость последовательного обновления производственных мощностей по выпуску двигателей для ракет-носителей.

"Мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь", — сказал национальный лидер.

Напомним, что в рамках визита губернатор Самарской области представил Владимиру Путину ряд высокотехнологичных инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе: развитие беспилотных авиационных систем; локализация производства ветроустановок и промышленных роботов, создание первого в России завода по производству ксантановой камеди. Также Вячеслав Федорищев доложил президенту о выполнении январского поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, и о другом важном стратегическом проекте — межвузовском кампусе в Самаре, который станет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.

"Развитие отрасли авиационного и космического двигателестроения в современной обстановке непосредственно связано с вопросами технологического суверенитета нашей страны, — отмечает президент Торгово-промышленной палаты Самарской области, член областной Общественной палаты Валерий Фомичев. — Личный визит президента Владимира Владимировича Путина, несомненно, еще раз подчеркивает стратегическую важность данного направления и определяет перспективные направления работы предприятий двигателестроения региона".

