ПМЭФ-2025: Самарская область вошла в ТОП-5 субъектов страны по уровню "дронификации"

Минпромторг России представил на ПМЭФ-2025 результаты пилотного рейтинга "дронификации" регионов, разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина.
Самарская область вошла в первую пятерку регионов страны по уровню развития беспилотных технологий. В ТОП-5 также Калужская, Рязанская, Сахалинская области и Республика Башкортостан.
"Самарская область является одним из передовых регионов России по развитию отрасли беспилотной авиации. Для нас она - одна из стратегических, которая позволит "вытягивать" за собой большое количество новых технологий", - подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.
Сегодня в регионе успешно формируется отраслевая экосистема полного цикла производства БАС, от разработки технологий до экономического применения беспилотных систем.
"Резидентами нашего НПЦ БАС являются 57 компаний, созданы производства комплектующих - аккумуляторов и электродвигателей. Мы ведем разработку технологий безопасности и формируем непрерывную образовательную цепочку подготовки отраслевых кадров, начиная со школы", - перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Рейтинг подготовлен Минпромторгом России совместно со специалистами АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем", Агентства стратегических инициатив и Платформы Национальной технологической инициативы.
В первом пилотном расчете участвовали всего 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов федерации. Методика ранжирования включает две ключевые составляющие: уровень возможностей региона для массового внедрения беспилотных аппаратов и потенциал применения новых технологий в различных секторах экономики.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?