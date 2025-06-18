ПМЭФ-2025: Самарская область вошла в ТОП-5 субъектов страны по уровню "дронификации"

Минпромторг России представил на ПМЭФ-2025 результаты пилотного рейтинга "дронификации" регионов, разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина.

Самарская область вошла в первую пятерку регионов страны по уровню развития беспилотных технологий. В ТОП-5 также Калужская, Рязанская, Сахалинская области и Республика Башкортостан.

"Самарская область является одним из передовых регионов России по развитию отрасли беспилотной авиации. Для нас она - одна из стратегических, которая позволит "вытягивать" за собой большое количество новых технологий", - подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Сегодня в регионе успешно формируется отраслевая экосистема полного цикла производства БАС, от разработки технологий до экономического применения беспилотных систем.

"Резидентами нашего НПЦ БАС являются 57 компаний, созданы производства комплектующих - аккумуляторов и электродвигателей. Мы ведем разработку технологий безопасности и формируем непрерывную образовательную цепочку подготовки отраслевых кадров, начиная со школы", - перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Рейтинг подготовлен Минпромторгом России совместно со специалистами АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем", Агентства стратегических инициатив и Платформы Национальной технологической инициативы.

В первом пилотном расчете участвовали всего 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов федерации. Методика ранжирования включает две ключевые составляющие: уровень возможностей региона для массового внедрения беспилотных аппаратов и потенциал применения новых технологий в различных секторах экономики.