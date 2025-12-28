С космодрома Восточный успешно стартовал самарский "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2T"

В воскресенье, 28 декабря, на космодроме Восточный состоялся успешный запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2T" и другими космическими аппаратами.

Ракета стартовала в 17:18 успешно вывела на орбиту 52 спутника, включая аппараты "Аист-2Т" № 1 и № 2, разработанные и изготовленные в РКЦ "Прогресс".

"Аист-2Т" в отличие от своего предшественника:

— оснащены двигательной установкой для коррекции орбиты и аппаратурой для стереоскопической съемки;

— имеют более долгий срок службы;

— быстрее передают информацию.