Самарский "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-32" отправился к МКС

В четверг, 11 сентября, в 19:54 со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" выполнили пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32".

Выведение "Прогресса МС-32" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме, передает "Роскосмос".

Стыковка "Прогресса МС-32" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции планируется 13 сентября в 20:27 мск.

На станции корабль ждёт экипаж 73-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Олега Платонова, астронавтов NASA Зины Кардман, Майкла Финка, Джонатана Кима и астронавта JAXA Кимия Юи.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Прогресс МС-32" — Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С. П. Королёва (входят в Роскосмос).

На "Прогрессе МС-32" планируется доставить 2500 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе: 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды, 364 кг контейнеров с питанием, свежих продуктов и средств для утилизации, 206 кг оборудования и материалов для экспериментов, 50 кг воздуха для пополнения внутренней атмосферы МКС, 86 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 19 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости, 86 кг средств индивидуальной защиты — скафандр "Орлан-МКС".

Также корабль везёт на станцию оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Нейроиммунитет", "Биомаг-М", "Асептик", "Виртуал", "Структура", "Вампир", "Экран-М".