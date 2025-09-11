16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-32" отправился к МКС "Транспорт Будущего" посетили делегации нескольких стран Самарская ракета поможет доставить грузы на МКС Самарский "ОДК-Кузнецов" намерен произвести 600 ракетных двигателей РД-107A В последние выходные лета на набережной Тольятти прошел "Улетный фестиваль"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-32" отправился к МКС

БАЙКОНУР. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 11 сентября, в 19:54 со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" выполнили пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32".

Выведение "Прогресса МС-32" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме, передает "Роскосмос".

Стыковка "Прогресса МС-32" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции планируется 13 сентября в 20:27 мск.

На станции корабль ждёт экипаж 73-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Олега Платонова, астронавтов NASA Зины Кардман, Майкла Финка, Джонатана Кима и астронавта JAXA Кимия Юи.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Прогресс МС-32" — Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С. П. Королёва (входят в Роскосмос).

На "Прогрессе МС-32" планируется доставить 2500 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе: 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды, 364 кг контейнеров с питанием, свежих продуктов и средств для утилизации, 206 кг оборудования и материалов для экспериментов, 50 кг воздуха для пополнения внутренней атмосферы МКС, 86 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 19 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости, 86 кг средств индивидуальной защиты — скафандр "Орлан-МКС".

Также корабль везёт на станцию оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Нейроиммунитет", "Биомаг-М", "Асептик", "Виртуал", "Структура", "Вампир", "Экран-М".

Гид потребителя

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5