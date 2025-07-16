Космос в "коробке": студент из Самары развивает сферу производства спутников

В Самаре состоялся региональный Демо-день молодежных акселераторов Сбера. Свои проекты инвесторам в Поволжье представили 6 команд, 3 из которых стали призерами.

Самара — центр развития ракетостроения и космонавтики, поэтому вход в топ-3 проекта "Фаэтон" Вадима Игнатьева стал особенно символичным. Его команда разрабатывает "платформы для оперативного создания спутников в нужной конфигурации".

Конечный продукт компании — платформа формата CubeSat, которую пользователь-заказчик может настраивать под нужную конфигурацию. Человек сам решает, что ему нужно: камера для съемки Земли, антенна для связи или гиперспектрометр. Загрузил полезную нагрузку — и спутник готов к отправке на орбиту. Это главное отличие Фаэтона от стандартных космических аппаратов: в его платформе может быть множество полезных нагрузок. Новизна еще и в технических характеристиках. Аппараты могут использовать ИИ, его алгоритмы для сжатия данных, а это — 40–60%, причем без потерь.

От школьной скамьи до космических орбит

Вадим родился и вырос в провинциальном городке Белебей, но всегда мечтал о звездах. После окончания 9 классов переехал в Самару, где окончил 10–11 классы в Самарском международном аэрокосмическом лицее при СНИУ им. академика С. П. Королёва, где в дальнейшем и продолжил свое обучение. Сейчас планирует поступать в аспирантуру. Молодой предприниматель не скрывает, что всю свою осознанную жизнь увлекается космонавтикой, что и послужило толчком для разработки собственного проекта: "В 18 лет я для себя понял, что у меня есть предпринимательская жилка, и я бы хотел развивать свое дело, чтобы учиться на собственных ошибках и успехах".

Кому нужен "карманный" спутник?

Для Вадима потенциальными заказчиками, в первую очередь, являются школы, университеты и научные центры, которые могут внедрять космический аппарат в свои исследовательские проекты. В дальнейшем планируется работа с частными компаниями, в том числе и с зарубежными, чтобы применять спутник в коммерческих целях и расширять его полезность.

А как же космический мусор?

Студент также осознает и риски проекта, в частности касаемые экологии. На вопрос о том, не станет ли в дальнейшем Фаэтон космическим мусором, предприниматель отвечает: "У нас соблюдены экологические нормы: спутники будут находиться на большом расстоянии друг от друга, чтобы избежать столкновения, но, если все же случится сбой аппарата, он полетит на Землю и сгорит в атмосфере. Все детали мы будем согласовывать с профильными ведомствами".

Акселератор: больше, чем конкурс

Чтобы воплощать свои амбициозные идеи в жизнь и научиться предпринимательским навыкам, Вадим прошел акселерационную программу Сбера. На протяжении нескольких месяцев он проходил насыщенную программу: прокачивал "мягкие" навыки, изучал технологии, бизнес-развитие, маркетинг, командообразование, работал над созданием MVP (минимально жизнеспособного продукта) и тестировал гипотезы с поддержкой менторов из числа опытных предпринимателей. За время обучения он и другие команды прошли путь от идеи до готового продукта, а некоторые — до первых клиентов и продаж.

На региональном Демо-дне участники защищали свои проекты перед экспертами из бизнеса и вузов, инвесторами. По итогам встречи конкурсанты получили специальные условия на сервисы провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, а также сертификаты от всероссийского благотворительного проекта "Поколение", которые дают ребятам фаст-трек во второй этап для прохождения отбора на бесплатное 10-летнее наставничество от действующих предпринимателей.

"В этом году в программу заявили более 64 тысяч проектов! И мы все искренне восхищаемся каждым участником, а финалисты — это отдельная гордость. Найти идею, собрать команду, которая поддержит, продумать этапы реализации, начать определенные исследовательские, практические мероприятия и еще и представить все это так перед жюри, чтобы люди захотели вложиться в проект — это пример целеустремлённости! Уже сегодня участники реализуют те наработки, которые формируют их будущее, а вместе с этим и будущее нашей страны. Считаю, что праздник идей, творчества точно состоялся", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова.