Самарский "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-33" успешно стартовал с Байконура

В воскресенье, 22 марта, с космодрома Байконур успешно осуществлен пуск произведенной самарским РКЦ "Прогресс" ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33".
Он доставит космонавтам на орбиту более 2,5 тонн груза.
Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей — штатно.
Стыковка с модулем "Поиск" ожидается 24 марта в 16:35 по московскому времени.
