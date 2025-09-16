Совладелец "Озон Фармацевтики" вышел из компании по производству самолетов-амфибий

Председатель совета директоров и совладелец зарегистрированного в Тольятти ПАО "Озон Фармацевтика" Павел Алексеенко вышел из бизнеса по производству самолетов-амфибий "Аэросила".

Из данных, раскрытых в ИАС Seldon.Basis, следует, что с 5 августа этого года доля Алексеенко в 33% перешла жигулевскому АО "Геология".

ООО "Аэросила" было учреждено в 2016 г. компанией "Альтаир - Санкт-Петербург". Впоследствии директор питерской компании Андрей Баланев стал владельцем и директором "Аэросилы". В 2018 г. 51% в "Аэросиле" получил Павел Алексеенко. В 2022 г. совладельцем компании стал космонавт Сергей Крикалев (с марта 2024 г. он является заместителем генерального директора "Роскосмоса" по пилотируемым и автоматическим комплексам). До августа 2025 г. Крикалеву им Алексеенко принадлежало по 33% в уставном капитале, еще 34% было у Баланева.

В 2017 г. "Аэросила" стала резидентом портовой особой экономической зоны "Ульяновск" с проектом производства четырехместных гидросамолетов-амфибий Л-142 и шестиместных Л-162, разработки самарского НПО "Авиатех". Планировалось, что будет выпускаться по 30 самолетов в год.

Однако завод так и не был построен. В июле этого года арбитражный суд удовлетворил иск Министерства промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области, которое потребовало расторгнуть инвестсоглашение с "Аэросилой".

По данным Mashnew, гидросамолеты Л-142 и Л-162 выпускаются сейчас в Самаре по 3-5 единиц в год. Издание также сообщает со ссылкой на директора "Авиатеха" Матвея Щелочкова, что инвестор отказался от финансирования проекта еще пять лет назад. В "Аэросиле" Mashnews рассказали, что директор предприятия Андрей Баланев находится на СВО.