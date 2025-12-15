За трансферную работу в "Акроне" будет отвечать Алексей Буртов

"Акрон" завершает сотрудничество с Антоном Чистяковым. Зимой за трансферную работу будет отвечать селекционный отдел во главе с Алексеем Буртовым.

Константин Клюшев, генеральный директор ФК "Акрон" сообщил: "Наш клуб — это не только главная команда, выступающая в РПЛ, и "Акрон-2". Это выстроенная структура, фундаментом которой является "Акрон-Академия Коноплева". Во времена, когда могут быть введены различные ограничения, нам нужно обращать пристальное внимание на свой резерв и давать шанс своим воспитанникам. Тренерский штаб уже активно ведет эту работу, а наш селекционный отдел, отлично знакомый, в том числе, с положением дел в академии, станет в этом связующим звеном".