За трансферную работу в "Акроне" будет отвечать Алексей Буртов

"Акрон" завершает сотрудничество с Антоном Чистяковым. Зимой за трансферную работу будет отвечать селекционный отдел во главе с Алексеем Буртовым.
Константин Клюшев, генеральный директор ФК "Акрон" сообщил: "Наш клуб — это не только главная команда, выступающая в РПЛ, и "Акрон-2". Это выстроенная структура, фундаментом которой является "Акрон-Академия Коноплева". Во времена, когда могут быть введены различные ограничения, нам нужно обращать пристальное внимание на свой резерв и давать шанс своим воспитанникам. Тренерский штаб уже активно ведет эту работу, а наш селекционный отдел, отлично знакомый, в том числе, с положением дел в академии, станет в этом связующим звеном".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.