Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Хочется более просто выигрывать, но в Премьер-Лиге не всегда так получается"

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После победы над "Сочи" (3:2) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев коротко прокомментировал итоги встречи.

"Такой тяжелый матч сегодня был для нас в целом. Почему? Потому что мы понимали для себя, что от части выйдут игроки, те, которые достаточно давно не играли. Многих футболистов мы получили после сборных очень поздно и это не могло не сказаться, но я не ожидал, что скажется именно так. Первый тайм, на мой взгляд, был плохим, хотя футболисты старались, надо отдать им должное. Но, к сожалению, так часто случается, когда команда соперника оказывается вначале намного лучше.

Второй тайм был великолепным, счастливым для нас и считаю, что мы, тем не менее, победили заслуженно. Да, конечно, хочется более просто выигрывать, но в Премьер-Лиге не всегда так получается.

Команда "Сочи", которая бьется сегодня за выживание — имеет хороший подбор футболистов. У них есть потенциал, безусловно, поэтому мы сегодня играли с очень хорошей командой, и слава Господу, что мы ее победили во втором тайме", — закончил Тедеев.

