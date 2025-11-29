"Акрон" проиграл "Пари НН"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 29 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел матч 17 тура МИР Российской премьер-лиги 2025/26 между тольяттинским "Акроном" и "Пари НН". По итогам игры счет составил 1:2 в пользу нижегородских футболистов.