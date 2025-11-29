16+
Футбол Спорт

"Акрон" проиграл "Пари НН"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ . ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 29 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел матч 17 тура МИР Российской премьер-лиги 2025/26 между тольяттинским "Акроном" и "Пари НН". По итогам игры счет составил 1:2 в пользу нижегородских футболистов.

 Счет в игре открыл нападающий "Пари НН" Даниил Лесовой. На 34-й минуте нападающий "Пари НН" Хуан Босельи забил второй гол. На 57-й минуте форвард Артем Дзюба сократил отставание "Акрона".

После 17 матчей чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. 

В следующем туре, 6 декабря, "Акрон" встретится с "Зенитом".

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

