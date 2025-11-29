"Акрон" проиграл "Пари НН"

В субботу, 29 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел матч 17 тура МИР Российской премьер-лиги 2025/26 между тольяттинским "Акроном" и "Пари НН". По итогам игры счет составил 1:2 в пользу нижегородских футболистов.
Счет в игре открыл нападающий "Пари НН" Даниил Лесовой. На 34-й минуте нападающий "Пари НН" Хуан Босельи забил второй гол. На 57-й минуте форвард Артем Дзюба сократил отставание "Акрона".
После 17 матчей чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место.
В следующем туре, 6 декабря, "Акрон" встретится с "Зенитом".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.