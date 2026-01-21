16+
Футбол Спорт

"РТ-капитал" подал иск к "Крыльям Советов" на 146 млн рублей

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Дочерняя компания Ростеха "РТ-капитал" подала в Арбитражный суд Москвы иск к ФК "Крылья Советов" на сумму около 146 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Исковое заявление было подано 19 января, сумма исковых требований составляет 145 млн 689 тыс. 232,6 руб. Суть требований не указана, иск пока не принят к производству.

В пресс-службе "Крыльев Советов" изданию сообщили, что пока не видели заявления. "Пока искового заявления в клубе не видели, в связи с этим нет понимания конкретики данного иска. Как только получим все документы, будем изучать", — отметили в пресс-службе.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн руб. в пользу "РТ-капитал". Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 г. не выполнял обязательства по погашению долга.

Как сообщила пресс-служба клуба 30 декабря, "Крылья Советов" выплатили 535 млн руб. из суммы долга. 

