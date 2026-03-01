"Крылья Советов" проиграли "Динамо"

В воскресенье, 1 марта, "Крылья Советов" в рамках 19-го тура Мир РПЛ проиграли в Москве "Динамо", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 15 минуте встречи, отличился Константин Тюкавин — 1:0. На 26 минуте Николя Нгамале реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Романом Евгеньевым — 2:0. На 34 минуте Антон Миранчук довел счет до 3:0. На 72 минуте отличился Ярослав Гладышев — 4:0.

На 90 минуте матча Томас Галдамес получил второе предупреждение, и матч самарцы заканчивали в меньшинстве.

В составе нашей команды дебютировали вышедшие в стартовом составе Даниэль Фернандес и Джеффри Чинеду, а также вышедшие на замену после перерыва Кирилл Столбов и Артем Шуманский.

В следующем матче "Крылья" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Игра второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России состоится в среду, 4 марта, в 19:30.