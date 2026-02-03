"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Торпедо" — 2:1

Во вторник, 3 февраля, в Белеке в рамках "FONBET Зимние Сборы" самарские "Крылья Советов" победили московский "Торпедо" — 2:1.
Команды договорились провести матч по схеме: три тайма (45 минут + 45 минут + 30 минут). С первых минут Магомед Адиев выпустил сразу трех новичков: Дани Фернандеса, Кирилла Столбова и Джеффри Чинеду.
На 79 минуте самарцы открыли счет в матче, Гальдамес прострелил на Рахмановича, и Амар в касание переправил мяч в сетку ворот — 1:0.
"Автозаводцы" отыгрались спустя шесть минут, гости навесели в штрафную Песьякова, Евгеньев ошибся при обработке и Камара пробил в ближний угол — 1:1.
На 102 минуте чилийский защитник вновь ассистировал в матче, на этот раз с подачи Томаса головой отличился Игнатенко — 2:1.
Следующий контрольный матч зелено-бело-синие проведут 9 февраля против "КамАЗа" из Набережных Челнов.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.