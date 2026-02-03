16+
Футбол Спорт

"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Торпедо" — 2:1

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 3 февраля, в Белеке в рамках "FONBET Зимние Сборы" самарские "Крылья Советов" победили московский "Торпедо" — 2:1.

Команды договорились провести матч по схеме: три тайма (45 минут + 45 минут + 30 минут). С первых минут Магомед Адиев выпустил сразу трех новичков: Дани Фернандеса, Кирилла Столбова и Джеффри Чинеду.

На 79 минуте самарцы открыли счет в матче, Гальдамес прострелил на Рахмановича, и Амар в касание переправил мяч в сетку ворот — 1:0.

"Автозаводцы" отыгрались спустя шесть минут, гости навесели в штрафную Песьякова, Евгеньев ошибся при обработке и Камара пробил в ближний угол — 1:1.

На 102 минуте чилийский защитник вновь ассистировал в матче, на этот раз с подачи Томаса головой отличился Игнатенко — 2:1.

Следующий контрольный матч зелено-бело-синие проведут 9 февраля против "КамАЗа" из Набережных Челнов.

