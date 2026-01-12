Константин Савичев завершает выступление в "Акроне"

Многолетний капитан "Акрона" Константин Савичев продолжит карьеру в московском "Торпедо".

Константин Савичев перешел в "Акрон" летом 2021 г. и за четыре с половиной сезона помог красно-черным дойти до финала Пути Регионов FONBET Кубка России, выйти в МИР РПЛ и занять девятое место по итогам дебютного розыгрыша премьер-лиги.

Константин является одним из рекордсменов "Акрона" по числу сыгранных матчей: он идет на третьем месте за всю историю после Сергея Волкова и Ивана Чудина, приняв участие в 149 поединках, забив 11 мячей и отдав 21 голевую передачу. Савичев на данный момент является лучшим ассистентом клуба за всю историю.

"Такие моменты рано или поздно настают, как бы при этом ни было грустно расставаться. Константин Савичев — игрок, яркими буквами вписавший себя в историю нашего молодого клуба. Он был свидетелем и активным участником главных этапов развития "Акрона", стал одним из рекордсменов по числу сыгранных матчей, пережил с командой за почти пять лет много ярких и переломных моментов. Константин всегда оставался эталоном профессионализма, был настоящим капитаном, благодаря своему энтузиазму помогал и мне создавать максимально комфортные условия для развития клуба. Мы расстаемся хорошими друзьями и всегда будем рады новой встрече. Желаю ему успехов на новом этапе карьеры", — отметил владелец ФК "Акрон" Павел Морозов.