16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Константин Савичев завершает выступление в "Акроне" "Акрон" сыграет три контрольных матча в январе "Крылья Советов" просматривают защитника "Зенита-2" Ивана Шиленка "Крылья Советов" провели первую тренировку в 2026 году "Крылья Советов" хотят арендовать полузащитника "Локомотива" Данилу Годяева

Футбол Спорт

Константин Савичев завершает выступление в "Акроне"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Многолетний капитан "Акрона" Константин Савичев продолжит карьеру в московском "Торпедо".

Константин Савичев перешел в "Акрон" летом 2021 г. и за четыре с половиной сезона помог красно-черным дойти до финала Пути Регионов FONBET Кубка России, выйти в МИР РПЛ и занять девятое место по итогам дебютного розыгрыша премьер-лиги.

Константин является одним из рекордсменов "Акрона" по числу сыгранных матчей: он идет на третьем месте за всю историю после Сергея Волкова и Ивана Чудина, приняв участие в 149 поединках, забив 11 мячей и отдав 21 голевую передачу. Савичев на данный момент является лучшим ассистентом клуба за всю историю.

"Такие моменты рано или поздно настают, как бы при этом ни было грустно расставаться. Константин Савичев — игрок, яркими буквами вписавший себя в историю нашего молодого клуба. Он был свидетелем и активным участником главных этапов развития "Акрона", стал одним из рекордсменов по числу сыгранных матчей, пережил с командой за почти пять лет много ярких и переломных моментов. Константин всегда оставался эталоном профессионализма, был настоящим капитаном, благодаря своему энтузиазму помогал и мне создавать максимально комфортные условия для развития клуба. Мы расстаемся хорошими друзьями и всегда будем рады новой встрече. Желаю ему успехов на новом этапе карьеры", — отметил владелец ФК "Акрон" Павел Морозов.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1