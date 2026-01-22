Нападающего "Крыльев" Егора Карпицкого арендовал ФК "Днепр-Могилев"

Нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий арендован до конца 2026 г. клубом из Могилева "Днепр", сообщает пресс-служба самарцев.

Карпицкий перешел в "Крылья" летом 2023 года. За это время он провел за самарскую команду 14 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 6 голов и две результативные передачи в 22 матчах за вторую команду.