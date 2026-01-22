Нападающего "Крыльев" Егора Карпицкого арендовал ФК "Днепр-Могилев"

Нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий арендован до конца 2026 г. клубом из Могилева "Днепр", сообщает пресс-служба самарцев.
Карпицкий перешел в "Крылья" летом 2023 года. За это время он провел за самарскую команду 14 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 6 голов и две результативные передачи в 22 матчах за вторую команду.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.