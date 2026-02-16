16+
Футбол Спорт

"Крылья Советов" арендуют аргентинского защитника Гонсало Рекену

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Защитник Гонсало Рекена из Аргентины переходит в Крылья Советов на условиях аренды, сообщает журналист Иван Карпов.

"Это платная аренда 22-летнего Рекены из Институто до конца года за $120к с опцией выкупа за $1 млн летом и $1,2 мульта следующей зимой. Зарплата парня составит $25к в месяц", — пишет инсайдер.

Гонсало должен прилететь в Москву на медосмотр в понедельник.

