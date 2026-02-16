"Крылья Советов" арендуют аргентинского защитника Гонсало Рекену

Защитник Гонсало Рекена из Аргентины переходит в Крылья Советов на условиях аренды, сообщает журналист Иван Карпов.
"Это платная аренда 22-летнего Рекены из Институто до конца года за $120к с опцией выкупа за $1 млн летом и $1,2 мульта следующей зимой. Зарплата парня составит $25к в месяц", — пишет инсайдер.
Гонсало должен прилететь в Москву на медосмотр в понедельник.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.