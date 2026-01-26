16+
Экономика и бизнес

Бутик одежды Paul&Shark ликвидирует ассортимент со скидками до 70%

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре закрывается бутик одежды Paul&Shark. В связи с этим магазин объявил ликвидацию ассортимента. Ценителям итальянского стиля и качества доступны скидки от 60%.

Фото: предоставлено бутиком "Paul & Shark"

Бутик работает более 13 лет. Последние годы располагается на улице Куйбышева, 108. Основу ассортимента магазина составляет одежда итальянского бренда Paul&Shark.

Женская коллекция уже практически распродана. Платья, куртки, пальто, брюки, кофты, юбки представлены в основном в размерах L и XL. Зато радуют скидки самые большие в магазине. Например, ценник на шерстяное платье снизили с 48 до 15 тысячи рублей. Куртку, утепленную пухом, можно купить за 28 тысяч рублей, хотя ранее она стоила почти 84 тысячи.

Ассортимент мужской коллекции значительно шире: пальто и куртки, бомберы и спортивные костюмы, брюбки и рубашки, майки и поло, джемперы. Размерный ряд также широкий. Особенно много моделей 3ХL, 4ХL, 5ХL и 6ХL.

"В коллекции Paul&Shark есть вещи как классического, так и спортивного стиля, а также кэжуал, — рассказала директор бутика. — В плане качества ткани бренд впереди планеты всей. Компания сама разрабатывает материалы, делая их комфортными в носке и качественными. Для теплых вещей используют дышащие, влаговыводящие ткани. Джемперы делают из шерсти и кашемира. Они не линяют. Причем при создании применяется технология обжига. На этапе подготовки к вязке шерстяные нитки скручивают и проводят через пламя. Так сгорают мелкие волоски, которые обычно при носке образуют катышки".

При создании летних коллекций Paul&Shark использует длинноволокнистный египетский хлопок высочайшего качества — особенно, для рубашек. Они не мнутся и не линяют после стирки, благодаря чему носятся очень долго. Также для создания летних вещей применяют шелк и лен.

Для худощавых мужчин в бутике есть хороший выбор одежды еще одного итальянского бренда Gratude. Вещи выполнены в классическом стиле и кэжуал. Они хорошо подходят для офисного стиля.

"Для создания вещей Gratude использует в основном хлопок, но также и шелк, и лен. Я бы выделила поло этого бренда. Они сделаны из тончайшего трикотажа, то есть из вязаного полотна. В носке очень комфортны", — отметила директор бутика.

Также в магазине представлен итальянский бренд мужской одежды Green Coast, который выпускает вещи в тематике спорта, яхтинга и стиле кэжуал. Это спортивные костюмы, рубашки, шорты, брюки.

Скидки на мужскую коллекцию тоже существенные. Например, кашемировый джемпер, который стоил 60 тысяч рублей, теперь продают за 24,5 тысячи рублей. Цены на джинсы снижены с 18 до 7 тысяч рублей. Есть в ассортименте и обувь, стоимость которой также уменьшают в связи с ликвидацией ассортимента магазина.

Подобрать образ покупателям помогает квалифицированный персонал. Консультанты бутика сориентируют по ассортименту и размерному ряду, а также ответят на все вопросы.

Режим работы:
Вторник-суббота
10:00-19:00
Воскресение и понедельник - выходной.
г. Самара, ул. Куйбышева 108
Paul&Shark

