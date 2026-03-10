В самарском аэропорту и на вокзалах ограничат работу такси

Приволжская транспортная прокуратура предложила самарским властям упорядочить остановку и стоянку такси на территориях аэропорта, железнодорожных вокзалов и автовокзалов. Минтранс откликнулся и представил соответствующий проект постановления правительства.
Судя по документу, речь идет об ограничении работы такси. Предлагается установить запрет на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа на территориях аэропорта, железнодорожных вокзалов и автовокзалов за исключением мест, оборудованных для предложения и (или) оформления таких услуг.
В пояснительной записке представители минтранса указывают, что основанием для введения таких ограничений стали результаты проверок, проведенных в 2025–2026 годах на территории аэропорта Курумоч. Сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры выявили, что ежедневно в местах, не предусмотренных для предложения услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, располагаются в среднем от 30 до 50 машин.
Сейчас документ проходит оценку процедуры регулирующего воздействия. Предложения заинтересованных лиц принимаются онлайн и в минтрансе до 20 марта.
