Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку

В Самарской области в секторе МСП работает 204 предприятия, занимающихся изготовлением зимней одежды и экипировки для зимних видов спорта. За последние пять лет количество таких компаний выросло на 3%. При этом число сотрудников у таких компаний за этот период выросло на 33%, что говорит о развитии местных производств в этой сфере. Годовая выручка этих предприятий по итогам 2024 года составила 1,89 млрд рублей.
Среди МСП-производителей зимней одежды — 126 компаний занимаются изготовлением верхней одежды, 64 — производят спецодежду, 8 предприятий — спортивную экипировку, еще 6 — меховые изделия.
"Производители Самарской области продолжают осваивать новые направления, укреплять свои позиции в самых разных нишах, которые освободились после ухода западных игроков рынка, — подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — И большую роль здесь играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти".
Позитивная динамика соответствует общероссийскому тренду. Согласно информации Корпорации МСП, в целом по стране число производителей зимней одежды и экипировки для спорта достигло 15 тысяч компаний.
Выручка сектора по итогам 2024 года составила 411 млрд рублей, что на 24% превысило результат предыдущего года, а число сотрудников за пять лет выросло на 60%.
"Производство зимней одежды — это один из наиболее высокотехнологичных сегментов в сфере легпрома. Поэтому мы видим более сдержанные темпы роста количества таких компаний в стране, чем в целом в легкой промышленности, где число МСП за 5 лет выросло более, чем на 25%. Но что важно — производители зимней экипировки демонстрируют высокие темпы роста доходов и занятости. За пять лет они на 60% увеличили число рабочих мест", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
