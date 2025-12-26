16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку Суд не стал возвращать в госсобственность территорию бывшего Самарского завода клапанов Самарские мастера представили свою продукцию на новогодних ярмарках от центра "Мой бизнес" У Алексея Шаповалова хотят забрать земли под бывшим заводом "Карат+" в Саратове В Самарской области вручили сертификаты первым выпускникам программы "СВОе дело"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в секторе МСП работает 204 предприятия, занимающихся изготовлением зимней одежды и экипировки для зимних видов спорта. За последние пять лет количество таких компаний выросло на 3%. При этом число сотрудников у таких компаний за этот период выросло на 33%, что говорит о развитии местных производств в этой сфере. Годовая выручка этих предприятий по итогам 2024 года составила 1,89 млрд рублей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Среди МСП-производителей зимней одежды — 126 компаний занимаются изготовлением верхней одежды, 64 — производят спецодежду, 8 предприятий — спортивную экипировку, еще 6 — меховые изделия.

"Производители Самарской области продолжают осваивать новые направления, укреплять свои позиции в самых разных нишах, которые освободились после ухода западных игроков рынка, — подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — И большую роль здесь играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти".

Позитивная динамика соответствует общероссийскому тренду. Согласно информации Корпорации МСП, в целом по стране число производителей зимней одежды и экипировки для спорта достигло 15 тысяч компаний.

Выручка сектора по итогам 2024 года составила 411 млрд рублей, что на 24% превысило результат предыдущего года, а число сотрудников за пять лет выросло на 60%.

"Производство зимней одежды — это один из наиболее высокотехнологичных сегментов в сфере легпрома. Поэтому мы видим более сдержанные темпы роста количества таких компаний в стране, чем в целом в легкой промышленности, где число МСП за 5 лет выросло более, чем на 25%. Но что важно — производители зимней экипировки демонстрируют высокие темпы роста доходов и занятости. За пять лет они на 60% увеличили число рабочих мест", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4