В минэкономразвития Самарской области рассказали о мероприятиях для экспортеров

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" запускают серию отраслевых мероприятий и бизнес-миссий для поддержки компаний-экспортеров. В фокусе — практические инструменты для увеличения экспортной выручки и минимизации рисков.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Профильные субъекты малого и среднего предпринимательства региона приглашают принять участие в 25-й международной выставке "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса "НЕФТЕГАЗ 2026". Мероприятие пройдет в московском выставочном комплексе "Крокус Экспо" со 2 по 5 марта.

Выставка "Нефтегаз" входит в десятку крупнейших мировых событий из своей отрасли — ежегодно событие посещают свыше 7 тыс. профессиональных участников. Участие в выставке — это возможность продемонстрировать специалистам свое новейшее оборудование и технологии, установить и расширить деловые контакты.

С 3 по 5 марта делегация экспортеров из Самарской области отправится в деловую поездку в Киргизию. Бизнес-миссия — это эффективный формат поиска новых зарубежных деловых партнеров. Участников ждут полезные встречи, организованные переговоры, экскурсии на предприятия.

С 10 по 12 марта в Астане (Республика Казахстан) пройдет международная специализированная выставка сельского хозяйства AgriTek/FarmTek Astana 2026. К участию приглашают представителей сельскохозяйственной отрасли региона. Основные тематические направления мероприятия: животноводство, растениеводство, сельскохозяйственное оборудование и сельхозтехника.

С 12 по 15 мая в выставочном комплексе "Крокус Экспо" в Москве пройдет 26-я международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности". Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2026" является ключевым мероприятием отрасли, демонстрирующим передовые разработки российских и зарубежных производителей станкоинструментальной продукции, а также основная площадка для подписания крупных контрактов. Приглашают профильные СМСП региона.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что для Самарской области развитие внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетов в экономике.

"Для помощи бизнесу в освоении внешних рынков в Самарской области мы развиваем Центр поддержки экспорта, реализуем специальные инструменты поддержки, организуем участие производителей региона в выставках и бизнес-миссиях. Наша задача — чтобы региональные производители с конкурентоспособным продуктом знали о возможностях, созданных для экспортеров", — отметил врио зампредседателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Внешнеэкономическая деятельность — один из способов развития предприятий малого и среднего бизнеса, настройка новых каналов сбыта, поиск новых партнеров.

В Самарской области c экспортно ориентированным бизнесом работает региональный Центр поддержки экспорта. В числе инструментов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнес-миссии, выставки, индивидуальное сопровождение, поиск новых зарубежных партнеров.

ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Анонсы всех предстоящих мероприятий, а также полный перечень мер господдержки размещены на портале mybiz63.ru. Программы реализуются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" и "Экспорт".

