У Алексея Шаповалова хотят забрать земли под бывшим заводом "Карат+" в Саратове

В середине декабря в суд Советского района Самары поступил иск заместителя Генерального прокурора РФ, поданный в интересах Российской Федерации. Ответчиками по делу значатся бывший мэр Саратова Юрий Аксененко, самарский бизнесмен Алексей Шаповалов и связанная с ним компания "Омега", пишет "Самарское обозрение".
Третьими лицами указаны администрация городского округа Саратов, ТУ Росимущества Саратовской области и управление Росреестра по Саратовской области. Первое заседание по делу состоится 30 декабря.
По данным СМИ, Генпрокуратура требует вернуть в собственность государства незаконно приватизированный участок земли под заводом "Карат+" в Саратове. Это земля площадью 2,8 га в центре Саратова, ее стоимость оценивается в 450 млн рублей.
Как пишет источник, в начале 2000-х гг. земля отошла группе компаний "Карат", затем ее выкупили фирмы, связанные с Шаповаловым. Сделки совершались с одобрения тогдашнего главы города Аксененко. Спустя некоторое время Аксененко получил срок за коррупционные преступления, в том числе за действия в интересах некоей частной фирмы, от которой впоследствии его родственники получили две трехкомнатные квартиры в элитной новостройке.
Напомним, что у Шаповалова в Самаре идут дела об отчуждении земельного участка под стадионом "Буревестник" и территории, на которых ранее работал детский оздоровительный лагерь "Рассвет".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?