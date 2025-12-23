У Алексея Шаповалова хотят забрать земли под бывшим заводом "Карат+" в Саратове

В середине декабря в суд Советского района Самары поступил иск заместителя Генерального прокурора РФ, поданный в интересах Российской Федерации. Ответчиками по делу значатся бывший мэр Саратова Юрий Аксененко, самарский бизнесмен Алексей Шаповалов и связанная с ним компания "Омега", пишет "Самарское обозрение".

Третьими лицами указаны администрация городского округа Саратов, ТУ Росимущества Саратовской области и управление Росреестра по Саратовской области. Первое заседание по делу состоится 30 декабря.

По данным СМИ, Генпрокуратура требует вернуть в собственность государства незаконно приватизированный участок земли под заводом "Карат+" в Саратове. Это земля площадью 2,8 га в центре Саратова, ее стоимость оценивается в 450 млн рублей.

Как пишет источник, в начале 2000-х гг. земля отошла группе компаний "Карат", затем ее выкупили фирмы, связанные с Шаповаловым. Сделки совершались с одобрения тогдашнего главы города Аксененко. Спустя некоторое время Аксененко получил срок за коррупционные преступления, в том числе за действия в интересах некоей частной фирмы, от которой впоследствии его родственники получили две трехкомнатные квартиры в элитной новостройке.

Напомним, что у Шаповалова в Самаре идут дела об отчуждении земельного участка под стадионом "Буревестник" и территории, на которых ранее работал детский оздоровительный лагерь "Рассвет".