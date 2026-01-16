16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самаре недостроенную "Клинику сердца" проверят на безопасность

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Арбитражный суд назначил проведение строительно-технической экспертизы здания кардиохирургического центра, построенного на ул. Аэродромной, 43б в Самаре. Оно более известно как "Клиника сердца".

Фото: Александра Ламзина

Объект построили рядом с областным кардиоцентром в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором выступало ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергея Шатило. Но когда здание было почти готово, в отношении бизнесмена было инициировано несколько уголовных дел, и стройка встала.

На ввод "Клиники сердца" потребуется около 6,5 млрд рублей На ввод "Клиники сердца" потребуется около 6,5 млрд рублей
Правительство Самарской области отказалось от выкупа в собственность региона "Клиники сердца". Об этом в четверг, 26 июня, в ходе заседания губернской думы заявил глава кабинета министров Михаил Смирнов, отвечая на вопросы депутатов.

Власти расторгли инвестиционный меморандум. При этом в региональном правительстве периодически обсуждается тема выкупа объекта в собственность региона. Однако до конкретных решений дело пока не дошло, и огромное здание площадью почти 26 тыс. кв. метров простаивает без дела и ветшает.

Сам Сергей Шатило говорил, что находил нескольких федеральных инвесторов, которые готовы были вложиться в клинику, "но никому из них так и не дали этого сделать".

Экспертизу здания проведут в рамках судебного процесса, инициированного СМТ. Компания подала иск против мэрии Самары, в котором попросила признать право собственности на здание. Она же сама и ходатайствовала о проведении обследования здания.

Эксперты должны установить, соответствует ли объект градостроительным, строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, а также иным обязательным нормам и правилам. Также им необходимо сделать заключение о том, создает ли здание угрозу жизни и здоровью граждан, угрозу повреждения, утраты имущества иных лиц.

Проводить экспертизу будет Самарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ. Срок — 30 дней.

