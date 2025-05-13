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Экономика и бизнес

Сергей Шатило решил судиться за право собственности на "Клинику сердца"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило подало иск в суд против мэрии Самары. Предметом спора является здание кардио-хирургического центра на ул. Аэродромной, 43Б, которое известно как "Клиника сердца".

Фото: Александра Ламзина

Объект построили рядом с областным кардиоцентром в рамках государственно-частного партнерства. "СМТ" выступали инвестором. Но когда здание было почти готово, в отношении Шатило было инициировано несколько уголовных дел, и стройка встала.

Власти расторгли инвестиционный меморандум. При этом в региональном правительстве периодически обсуждается тема выкупа объекта в собственность региона. Однако до конкретных решений дело пока не дошло, и огромное здание площадью почти 26 тыс. кв. метров простаивает без дела и ветшает.

Сам Сергей Шатило говорил, что находил нескольких федеральных инвесторов, которые готовы были вложиться в клинику, "но никому из них так и не дали этого сделать".

В иске к мэрии представители "СМТ" просят признать право собственности компании на "Клинику сердца". Региональный арбитраж заявление принял, но оставил его без движения для устранения некоторых процессуальных ошибок.

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