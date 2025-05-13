Сергей Шатило решил судиться за право собственности на "Клинику сердца"

ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило подало иск в суд против мэрии Самары. Предметом спора является здание кардио-хирургического центра на ул. Аэродромной, 43Б, которое известно как "Клиника сердца".
Объект построили рядом с областным кардиоцентром в рамках государственно-частного партнерства. "СМТ" выступали инвестором. Но когда здание было почти готово, в отношении Шатило было инициировано несколько уголовных дел, и стройка встала.
Власти расторгли инвестиционный меморандум. При этом в региональном правительстве периодически обсуждается тема выкупа объекта в собственность региона. Однако до конкретных решений дело пока не дошло, и огромное здание площадью почти 26 тыс. кв. метров простаивает без дела и ветшает.
Сам Сергей Шатило говорил, что находил нескольких федеральных инвесторов, которые готовы были вложиться в клинику, "но никому из них так и не дали этого сделать".
В иске к мэрии представители "СМТ" просят признать право собственности компании на "Клинику сердца". Региональный арбитраж заявление принял, но оставил его без движения для устранения некоторых процессуальных ошибок.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.