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Верховный Суд истребовал уголовное дело Сергея Шатило о картельном сговоре

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный Суд РФ по жалобе адвоката бизнесмена Сергея Шатило истребовал для изучения уголовное дело о картельном сговоре. Об этом сообщили в суде.

Напомним, фигурантами первого в России уголовного дела о картельном сговоре по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции") были семь человек: бизнесмен Сергей Шатило, замдиректора по реализации и сервисной деятельности "СМТ" Алексей Санкеев, старший инженер "СМТ" Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО "ДжиИ" в России и СНГ Наталья Середавина, специалист по работе со стратегическими клиентами "ДжиИ" Елена Львова, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения регионального минздрава Максим Колобов.

По версии следствия, Сергей Шатило договорился с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования на 768 млн рублей.

31 июля 2019 г. Самарский районный суд приговорил Шатило к трем с половиной годам колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Остальным фигурантам назначили условные сроки: Алексея Санкеева приговорили к двум с половиной годам условно, Алексея Бондаренка — к двум годам условно. Максиму Колобову назначили два с половиной года условно. Наталья Середавина и Елена Львова получили по два года условно.

В июле 2020 г. этот приговор отменили, дело направили на пересмотр. Впоследствии это решение также отменили и приговор вернули на новое рассмотрение в облсуд.

15 июля 2021 г. областной суд заменил Сергею Шатило тот же срок (три с половиной года) на условный и снял арест с имущества осужденных. Альберту Навасардяну также дали условный срок — два с половиной года (вместо трех лет колонии по первому приговору).

Затем жалобы на приговор и апелляционное определение поступили в Шестой кассационный суд, который, 9 февраля изменил прежние судебные акты и исключил дополнительные наказания из приговора Навасардяну и Колобову.

Как указано на сайте Верховного Суда РФ, жалобы на апелляционное определение Самарского облсуда от 15 июля 2021 г. по делу о картельном сговоре к ним поступили от адвокатов некоторых осужденных, но суд отказался их на рассматривать.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Верховного Суда, 22 сентября у них была зарегистрирована кассационная жалоба адвоката Сергея Шатило на то же апелляционное определение Самарского облсуда от 15 июля 2021 года.

18 ноября после изучения жалобы адвоката бизнесмена Сергея Шатило — Управляющего партнера, адвоката АБ FORTIS Вячеслава Земчихина, Верховный Суд РФ принял решение об истребовании уголовного дела о картельном сговоре на изучение. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердил сам адвокат. После изучения будет принято дальнейшее решение по поводу кассационной жалобы адвоката.

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