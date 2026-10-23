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Суды Происшествия

Храм Кирилла и Мефодия просудил право собственности на две постройки

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Православный Приход храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Самарской Епархии РПЦ через суд добился признания права собственности на нежилые здания храмового комплекса. Речь идет о блоке Б духовно-просветительского центра "Кириллица" площадью 1758,4 кв. м и православного храма Кирилло-Мефодиевского собора площадью 1371,4 кв. м. Оба объекта расположены на пересечении ул. Ново-Садовой и пр. Кирова.

В мае 2022 года в безвозмездное пользование по договору храму был передан земельный участок площадью 20,4 тыс. кв. метров. На этом участке приход сначала построил нежилое здание духовно — просветительского центра "Кириллица" с образовательным процессом Блок А" общей площадью 1655,8 кв.м, а затем — блок Б центра "Кириллица" и еще одно нежилое здание храма.

Чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию блока Б и нежилой постройки, представители храма направили обращение в Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области. Однако в инстанции отказались выдавать заключение, поскольку во время строительства отсутствовал стройнадзор со стороны инспекции, и здание якобы считается самовольной постройкой. В минстрое храму также отказали.

При этом независимая экспертиза показала, что обе постройки соответствуют градостроительным нормам и правилам, техническим регламентам, противопожарным и санитарным нормам, а также не нарушают права граждан, не создают угрозы их жизни и здоровью.

В связи с этим храму пришлось направить иск в суд. В суде назначили строительно-техническую экспертизу, поручив ее ФГБУ "Новгородская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ". В лаборатории подтвердили соответствие строений всем нормам и правилам.

В итоге самарский Арбитраж удовлетворил исковые требования храма. Отмечается, что это решение может быть обжаловано в течение одного месяца.

Напомним, в апреле 2025 г. стало известно, что храм Кирилла и Мефодия отсудил у мэрии Самары право собственности на нежилое здание духовно-просветительского центра "Кириллица" с образовательным процессом Блок А" общей площадью 1655,8 кв.м, расположенное рядом с храмом на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с пр. Кирова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

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