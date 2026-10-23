Храм Кирилла и Мефодия просудил право собственности на две постройки

Православный Приход храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Самарской Епархии РПЦ через суд добился признания права собственности на нежилые здания храмового комплекса. Речь идет о блоке Б духовно-просветительского центра "Кириллица" площадью 1758,4 кв. м и православного храма Кирилло-Мефодиевского собора площадью 1371,4 кв. м. Оба объекта расположены на пересечении ул. Ново-Садовой и пр. Кирова.

В мае 2022 года в безвозмездное пользование по договору храму был передан земельный участок площадью 20,4 тыс. кв. метров. На этом участке приход сначала построил нежилое здание духовно — просветительского центра "Кириллица" с образовательным процессом Блок А" общей площадью 1655,8 кв.м, а затем — блок Б центра "Кириллица" и еще одно нежилое здание храма.

Чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию блока Б и нежилой постройки, представители храма направили обращение в Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области. Однако в инстанции отказались выдавать заключение, поскольку во время строительства отсутствовал стройнадзор со стороны инспекции, и здание якобы считается самовольной постройкой. В минстрое храму также отказали.

При этом независимая экспертиза показала, что обе постройки соответствуют градостроительным нормам и правилам, техническим регламентам, противопожарным и санитарным нормам, а также не нарушают права граждан, не создают угрозы их жизни и здоровью.

В связи с этим храму пришлось направить иск в суд. В суде назначили строительно-техническую экспертизу, поручив ее ФГБУ "Новгородская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ". В лаборатории подтвердили соответствие строений всем нормам и правилам.

В итоге самарский Арбитраж удовлетворил исковые требования храма. Отмечается, что это решение может быть обжаловано в течение одного месяца.

Напомним, в апреле 2025 г. стало известно, что храм Кирилла и Мефодия отсудил у мэрии Самары право собственности на нежилое здание духовно-просветительского центра "Кириллица" с образовательным процессом Блок А" общей площадью 1655,8 кв.м, расположенное рядом с храмом на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с пр. Кирова.