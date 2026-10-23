На Авито теперь можно продавать электронные билеты

Авито дополнил раздел "Цифровые продукты" новой опцией: теперь на площадке можно выставлять на продажу электронные билеты на концерты, спектакли и другие мероприятия.

Разместить такое объявление получится лишь при соблюдении двух условий: билет должен быть неименным, а цена — не выше той, по которой он был изначально приобретён. Это сделано, чтобы функционал не использовали для спекуляций.

Опция ориентирована на пользователей, которые купили билет, но по каким-либо причинам не смогут попасть на мероприятие. Продажа на Авито позволяет не терять средства: можно найти другого зрителя и передать ему билет.

Запуск стал продолжением развития раздела "Цифровые продукты" на Авито. Так, ранее появилась возможность приобретать цифровые продукты — в том числе игровые ключи, программы и подписки — с онлайн-оплатой внутри сервиса. Теперь пользователям становится доступен ещё один сценарий сделок с продуктами, которые не требуют физической доставки.

"Мы последовательно развиваем раздел "Цифровые продукты", расширяя возможности платформы и создавая новые сценарии взаимодействия между продавцами и покупателями. Запуск продажи электронных билетов — еще один шаг в этом направлении. Для нас важно не просто увеличивать количество доступных категорий, но и формировать удобную и прозрачную среду для совершения сделок. Пользователи могут покупать и продавать билеты непосредственно на Авито, используя уже знакомый механизм безопасной оплаты. При этом мы предусмотрели ограничения на размещение билетов, чтобы новый функционал отвечал реальным потребностям пользователей, а не использовался для спекулятивной перепродажи", — комментирует коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.

Процесс покупки электронных билетов на Авито устроен так же, как и для других цифровых продуктов. Покупатель находит подходящее объявление, нажимает кнопку "Купить цифровой товар" и оплачивает покупку через платформу Авито. После этого продавец отправляет электронный билет файлом, скриншотом или ссылкой покупателю в чате и на странице заказа. Когда покупатель убедится, что с билетом все в порядке, он подтверждает завершение сделки, и средства поступают продавцу.