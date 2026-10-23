На Авито теперь можно продавать электронные билеты

Авито дополнил раздел "Цифровые продукты" новой опцией: теперь на площадке можно выставлять на продажу электронные билеты на концерты, спектакли и другие мероприятия.
Разместить такое объявление получится лишь при соблюдении двух условий: билет должен быть неименным, а цена — не выше той, по которой он был изначально приобретён. Это сделано, чтобы функционал не использовали для спекуляций.
Опция ориентирована на пользователей, которые купили билет, но по каким-либо причинам не смогут попасть на мероприятие. Продажа на Авито позволяет не терять средства: можно найти другого зрителя и передать ему билет.
Запуск стал продолжением развития раздела "Цифровые продукты" на Авито. Так, ранее появилась возможность приобретать цифровые продукты — в том числе игровые ключи, программы и подписки — с онлайн-оплатой внутри сервиса. Теперь пользователям становится доступен ещё один сценарий сделок с продуктами, которые не требуют физической доставки.
"Мы последовательно развиваем раздел "Цифровые продукты", расширяя возможности платформы и создавая новые сценарии взаимодействия между продавцами и покупателями. Запуск продажи электронных билетов — еще один шаг в этом направлении. Для нас важно не просто увеличивать количество доступных категорий, но и формировать удобную и прозрачную среду для совершения сделок. Пользователи могут покупать и продавать билеты непосредственно на Авито, используя уже знакомый механизм безопасной оплаты. При этом мы предусмотрели ограничения на размещение билетов, чтобы новый функционал отвечал реальным потребностям пользователей, а не использовался для спекулятивной перепродажи", — комментирует коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.
Процесс покупки электронных билетов на Авито устроен так же, как и для других цифровых продуктов. Покупатель находит подходящее объявление, нажимает кнопку "Купить цифровой товар" и оплачивает покупку через платформу Авито. После этого продавец отправляет электронный билет файлом, скриншотом или ссылкой покупателю в чате и на странице заказа. Когда покупатель убедится, что с билетом все в порядке, он подтверждает завершение сделки, и средства поступают продавцу.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.