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Экономика и бизнес

Самарские генераторы азота компании "Тесвел" подтвердили статус "Сделано в России"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Адсорбционные генераторы азота серии TEC.N, производимые самарской компанией "Тесвел", получили сертификат "Сделано в России". Документ, удостоверяющий российское происхождение продукции, был выдан центром экспертной оценки АО "Российский экспортный центр".

Оборудование успешно прошло все необходимые процедуры проверки. Сертификация подтверждает, что генераторы соответствуют установленным критериям локализации производства, а также высоким стандартам качества и экологичности.

Производство генераторов азота сосредоточено на мощностях компании в Самарской области. Оборудование применяется на предприятиях металлообрабатывающей, агропромышленной, пищевой и химической отраслей. Использование генераторов позволяет обеспечивать производства азотом высокой чистоты, что критически важно для соблюдения технологических стандартов и повышения качества выпускаемой продукции.

"Сертификат "Сделано в России" — это не только подтверждение высокого качества и локализации, но и весомый аргумент для промышленных потребителей. Для Самарской области важно, что наши предприятия активно включаются в работу по импортозамещению и наращивают экспортный потенциал. Уверен, что новый статус откроет компании "Тесвел" дополнительные возможности для продвижения на внутреннем и внешнем рынках", — подчеркнул заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Поддержка производителей несырьевой продукции и развитие экспортного потенциала региона ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Участие в таких конкурсах как "Экспортер года. Сделано в России" позволяет компаниям получать дополнительные меры поддержки и стимулы для выхода на зарубежные рынки.

В компании "Тесвел" отмечают, что федеральный сертификат укрепляет доверие со стороны промышленных заказчиков и открывает новые перспективы для развития бизнеса.
В Самарской области c экспортно ориентированным бизнеcом работает региональный Центр поддержки экcпорта. В чиcле инcтрументов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнеc-миccии и выcтавки, индивидуальное экcпортное cопровождение, поиcк новых зарубежных партнеров и др. ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

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