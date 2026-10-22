Самарские генераторы азота компании "Тесвел" подтвердили статус "Сделано в России"

Адсорбционные генераторы азота серии TEC.N, производимые самарской компанией "Тесвел", получили сертификат "Сделано в России". Документ, удостоверяющий российское происхождение продукции, был выдан центром экспертной оценки АО "Российский экспортный центр".
Оборудование успешно прошло все необходимые процедуры проверки. Сертификация подтверждает, что генераторы соответствуют установленным критериям локализации производства, а также высоким стандартам качества и экологичности.
Производство генераторов азота сосредоточено на мощностях компании в Самарской области. Оборудование применяется на предприятиях металлообрабатывающей, агропромышленной, пищевой и химической отраслей. Использование генераторов позволяет обеспечивать производства азотом высокой чистоты, что критически важно для соблюдения технологических стандартов и повышения качества выпускаемой продукции.
"Сертификат "Сделано в России" — это не только подтверждение высокого качества и локализации, но и весомый аргумент для промышленных потребителей. Для Самарской области важно, что наши предприятия активно включаются в работу по импортозамещению и наращивают экспортный потенциал. Уверен, что новый статус откроет компании "Тесвел" дополнительные возможности для продвижения на внутреннем и внешнем рынках", — подчеркнул заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Поддержка производителей несырьевой продукции и развитие экспортного потенциала региона ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Участие в таких конкурсах как "Экспортер года. Сделано в России" позволяет компаниям получать дополнительные меры поддержки и стимулы для выхода на зарубежные рынки.
В компании "Тесвел" отмечают, что федеральный сертификат укрепляет доверие со стороны промышленных заказчиков и открывает новые перспективы для развития бизнеса.
В Самарской области c экспортно ориентированным бизнеcом работает региональный Центр поддержки экcпорта. В чиcле инcтрументов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнеc-миccии и выcтавки, индивидуальное экcпортное cопровождение, поиcк новых зарубежных партнеров и др. ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.