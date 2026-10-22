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Экономика и бизнес

Студия сообщества для клиентов и партнеров "Северстали" "Вместе" станет точкой притяжения на "Металл-Экспо 2026"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Северсталь" приглашает клиентов и партнеров в мультимедийную открытую студию клиентского сообщества "Вместе" на выставке "Металл-Экспо 2026". Именно в таком формате компания примет участие в мероприятии, чтобы участники рынки в режиме диалога смогли найти новые точки роста и повышения эффективности бизнеса.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

В течение четырех дней в эфирах студии выступят топ-менеджеры "Северстали", ключевые игроки рынка, руководители крупнейших компаний-партнеров и научных институтов, федеральные эксперты и популярные блогеры, а AI — амбассадор сообщества — "Металлика" — возьмет на себя роль соведущей проекта.

Главным медийным событием "Металл-Экспо" станет открытый диалог с генеральным директором "Северстали" Александром Шевелевым. Глава компании поделится ключевыми фокусами развития "Северстали" и ответит на вопросы СМИ, клиентов, участников выставки и подписчиков сообщества "Вместе". Задать свой вопрос спикеру все желающие смогут заранее через официальный чат-бот сообщества.

Заместитель генерального директора по продажам и операциям "Северстали" Евгений Черняков представит стратегию позиционирования компании на целевых рынках и ключевые приоритеты создания ценности для бизнеса клиентов.

О том, как развивается дистрибуционное направление и какие новые сервисно-продуктовые решения "Северсталь Сети" разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса, расскажет директор по работе с МСБ Виктор Романовский.

Комплексные решения для инфраструктурного строительства, энергетики и нефтегазового сектора презентует директор по работе с энергетическими и инфраструктурными компаниями Дмитрий Горошков, а в рамках панели об уникальных зданиях и сооружениях рассмотрят самые современные технологические решения, которые уже позволили реализовать знаковые для России проекты.

Текущую ситуацию и перспективные решения для промышленного, жилого и коммерческого строительства эксперты обсудят на форуме "От чертежа до монтажа", а возможности сотрудничества в сегменте металлоконструкций и стратегию развития компании в этом направлении представит директор "Северсталь Стальные Решения" Илья Болотов. Для рынка ИЖС "Северсталь" презентует партнерскую программу малоэтажного префаб-домостроения по технологии Fastpanel, новые форматы взаимодействия в сфере кровельных решений и новый бренд для заборов и фасадов.

Директор по работе с металлоторговыми компаниями Иван Груздев проанализирует рыночные вызовы и представит стратегии взаимодействия производителей с независимыми трейдерами, а в рамках международной оценят перспективы и ключевые точки роста на рынках стран СНГ на ближайшие пять лет.

Роль инженерного партнерства в повышении конкурентоспособности бизнеса клиентов обсудят директор Центра "Северсталь Инжиниринг" Петр Мишнев и директор по работе с машиностроительными компаниями "Северстали" Георгий Аргунов.

Деловую повестку пространства дополнит масштабная культурно-интерактивная программа. Гости увидят модный показ Metall Fashion Day и технологический баттл Science Slam, примут участие в бизнес-играх, совершат VR-экскурсию на производство, посмотрят кинофильмы и встретятся с игроками хоккейного клуба "Северсталь" на автограф-сессии, а также смогут принять участие в дне HR-бренда компании.

В рамках "Металл-Экспо" "Северсталь" также впервые презентует интернет-магазин мерча "Вещи со смыслом и историей", где каждый желающий сможет приобрести продукцию для себя и своих близких.

"Сегодняшний рынок требует от нас не просто гибкости, а синергии. Студия "Вместе" на "Металл-Экспо 2026" задумана как площадка для честного и глубокого диалога. Мы объединяем экспертизу лидеров отрасли, чтобы наши клиенты и партнеры вместе смогли найти новые точки роста и повышения эффективности в эти непростые времена", — подчеркнул заместитель генерального директора по продажам и операциям "Северстали" Евгений Черняков.

Полная программа эфиров и расписание сессий доступны на официальном сайте сообщества "Вместе". Приходите, ждем вас!

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

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