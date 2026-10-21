Т2 — лидер по сети 5G: статистика Роскомнадзора

Т2, российский оператор мобильной связи, лидирует по количеству базовых станций 5G c показателем 4093 объекта — на 3222 станции больше, чем у ближайшего конкурента. Об этом заявил Роскомнадзор на форуме "СПЕКТР-2026". Тем самым на T2 приходится почти 70% построенной "большой четверкой" инфраструктуры 5G.
Т2 занимает первое место по количеству базовых станций 5G — данные опубликовал Роскомнадзор. С момента запуска пятого поколения компания нарастила объем телеком-инфраструктуры на 25% — сейчас количество объектов достигло 5000 базовых станций.
Подход и цели оператора в развитии технологии отличаются от целей конкурентов по рынку: Т2 не гонится за количеством новых городов с ограниченной инфраструктурой и точечными участками, а планомерно увеличивает покрытие сети 5G в уже запущенных миллионниках. Т2 дал клиентам полноценный доступ к новой технологии сразу после старта. Сейчас 5G воспользовались уже более 800 тысяч человек, число таких абонентов продолжает расти.
Сеть пятого поколения Т2 запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Красноярске и Волгограде. Покрытие технологией составляет 40-80% в зависимости от города. За месяц после запуска продажи смартфонов с поддержкой 5G в салонах Т2 выросли на 70%, что говорит о высоком интересе пользователей к новой технологии. Пиковые скорости на сети — 800 Мбит/с, это в 4-5 раз выше скоростей LTE.
Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:
"Объективные данные регулятора доказывают, что уже на старте Т2 запустил не пилотную, "на пятачке", а настоящую сеть 5G. Нашей целью было предоставлять достойное покрытие, поэтому в семи городах технология 5G организована на 40-80% инфраструктуры. Мы никогда не пытались искусственно расширить список городов запуска, включив несколько базовых станций в маркетинговых целях. При этом за прошедший месяц с момента запуска 5G мы увеличили парк базовых станций на четверть. Мы видим спрос на технологию и следим за тем, чтобы качество пользования сетью пятого поколения отвечало требованиям клиентов".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово