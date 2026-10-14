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Транспорт и связь Экономика и бизнес

5G-роуминг Билайна стал доступен более чем в 100 странах

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн предоставил своим клиентам доступ к 5G более чем в 100 странах и запустил новые условия международного роуминга. Оператор также расширил поддержку VoLTE в странах, где сети 2G и 3G выводятся из эксплуатации, и начал перенос неиспользованных минут и гигабайт из роуминговых пакетов на домашний баланс.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Билайн расширяет географию зарубежных сервисов, чтобы обеспечить клиентам стабильную связь в поездках. 5G-роуминг компании теперь доступен почти 90% клиентов, пользующихся роумингом, при наличии устройства с поддержкой 5G. Среди стран, где работает сервис, — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Таиланд и ОАЭ.

Билайн также расширил поддержку VoLTE в международном роуминге. Технология позволяет пользоваться голосовой связью в сетях операторов, которые уже отказались или отказываются от 2G и 3G. В частности, VoLTE доступен в США, Китае, Японии, Сингапуре, Израиле и Макао. Клиенты компании использовали сервис в том числе во время чемпионата мира по футболу в США.

Кроме того, Билайн меняет подход к голосовой связи в роуминге и запускает "Кругосветное путешествие" — новый формат, в рамках которого оператор каждый месяц будет включать специальные условия для исходящих звонков в Россию из нового набора стран. В рамках предложения клиенты предоплатной системы расчётов могут получить 30 минут звонков на российские номера за 150 руб. в день. По данным компании, это в 10 раз ниже базовой стоимости. Опция действует по умолчанию, ничего дополнительно подключать не нужно. В июле предложение действовало в Абхазии и Египте, в августе — в Азербайджане и Узбекистане, а с октября — в Казахстане и Таджикистане.

Также Билайн запустил перенос остатков роуминг-пакетов на домашний баланс: теперь не использованные в роуминге минуты и гигабайты не сгорают. Остатки минут начисляются в виде дополнительного пакета с коэффициентом ×5, интернет — с коэффициентом ×10. Например, остаток в 5 минут превращается в 25 минут для звонков по России, а 500 МБ — в 5 ГБ мобильного интернета. Дополнительные пакеты действуют 30 дней. Перенос происходит автоматически и не требует каких-либо действий со стороны клиента.

Летом 2026 года число клиентов Билайна, пользовавшихся роумингом за рубежом, увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Китае рост составил 30%. Среди африканских направлений наиболее популярными стали Египет, Марокко, Сейшелы, ЮАР и Маврикий. В ответ на рост спроса компания продолжает расширять специальные условия роуминга в регионе. После введения льготных тарифов в Зимбабве объем интернет-трафика пользователей Билайна вырос почти в 20 раз по сравнению с прошлым годом. В октябре специальные тарифы также запустили в Южном Судане.

Одновременно Билайн открыл доступ к 5G в России для абонентов ряда зарубежных операторов-партнёров. Сервис стал доступен в сентябре для клиентов, регистрирующихся в сети компании. В числе первых стран, гости из которых получили доступ к 5G, — Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ, Узбекистан, Франция и Германия. Билайн планирует расширять число партнёров в этом направлении.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

"Для клиента роуминг должен быть простым и предсказуемым: быстрый интернет, возможность совершать звонки там, где уже отключены сети 2G и 3G, и понятные условия использования оплаченных пакетов. Мы последовательно расширяем географию этих сервисов — как для наших абонентов за рубежом, так и для клиентов иностранных операторов, приезжающих в Россию, — а также работаем над тем, чтобы условия использования связи были удобными и выгодными".

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Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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